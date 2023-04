«La Voix»: quand l’habit fait le chanteur

Créer des looks en fonction de la performance et de la chanson de chaque candidat de «La Voix» est, cette saison, la mission de la styliste Marie-Kim Mercier, et de son équipe, pour les directs de l’émission.

Pour les étapes précédant les directs, les candidats de «La Voix» doivent s’occuper eux-mêmes de leur habillement. L’équipe de Marie-Kim Mercier n’entre en jeu qu’à compter des directs, alors que la mise en scène, avec Serge Denoncourt, et la réalisation, avec Jill Niquet-Joyal, prennent plus d’ampleur et d’importance. Cette saison marque toutefois un changement pour la styliste qui, dans les saisons précédentes, créait un look particulier pour un candidat qu’il conservait jusqu’à la fin.

«Cette année, on crée des looks selon la performance, a-t-elle expliqué. Si le candidat passe à la prochaine étape et qu’il est dans une mise en scène différente, son look pourrait être complètement transformé. C’est ce qui est intéressant pour moi. Une candidate qui avait, par exemple, une robe nuisette au premier quart de finale, qui évoquait une chemise qu’elle aurait empruntée à son chum, pourrait se retrouver en demi-finale dans un numéro pop, glam, éclaté et coloré.»

Le «story-telling» est le maître mot de cette saison. «Chaque prestation des candidats raconte une histoire. On est dans des mises en scène qui nous emmènent dans un univers original. On veut que le tout soit cohérent autant dans l’éclairage, les décors que le choix des vêtements. On veut que les téléspectateurs plongent dans une ambiance et une histoire le temps d’une prestation.»

Photo Martin Chevalier

Travail d’équipe

En plus de rencontrer individuellement les candidats, Marie-Kim Mercier a également eu des rencontres en amont avec les équipes de contenu et de mise en scène pour savoir quels styles de vêtements aller chercher.

«C’était important pour moi de comprendre la mise en scène pour s’enligner des looks précis pour chaque performance. Certains numéros devaient avoir précisément un look particulier. Il y a, par exemple, une performance où il y a une déclaration d’amour dans un décor de vitraux de cathédrale, il faut que le costume se fonde dans l’histoire. Pour chaque univers, il faut que le message suive et porte le message.»

L’équipe de la styliste habille également les musiciens pour les directs. «On voulait que leurs looks soient actuels, inspirants et rafraichissants. On n’est pas forcément dans l’éclat, mais plutôt dans les tendances. Les musiciens sont incroyables, ils ont déjà des looks assumés.»

Photo Martin Chevalier

Les tendances actuelles

Marie-Kim Mercier garde quand même à l’esprit la volonté de conserver une esthétique cohérente entre chacun des looks. «Pour moi, c’est important qu’il y ait un fil conducteur, une cohérence avec les couleurs, et qu’on sente qu’on est dans une ambiance «glamour». On va s’assurer de sublimer le message pour que ce soit télégénique. On crée des petits univers dans un grand univers plus large.»

L’idée est aussi que les candidats soient en adéquation avec les tendances actuelles de la mode. C’est la raison pour laquelle ils ne portent que des vêtements neufs, et souvent griffés. «On fait notre recherche dans des magasins et des marques d’aujourd’hui. Même si on veut un look années 1970, par exemple, je ne vais pas aller dans un costumier pour avoir un costume «vintage». On va recréer un look avec des pièces d’aujourd’hui qu’on va éventuellement adapter. J’ai fait mes recherches dans des magasins et des boutiques haut de gamme, pour que les candidats soient des vêtements tendance qui fonctionnent avec la mise en scène.»

La styliste privilégie les achats locaux, même si elle ne peut s’interdire d’acheter à l’étranger. «On fait venir des vêtements de l’étranger, mais les délais sont très longs. On a un colis, qui contient une vingtaine de robes, qui est depuis plus de trois semaines en processus de dédouanement.»

Et pour ceux qui se posent la question, les candidats ne repartent pas forcément avec les vêtements qu’ils ont sur le dos durant les directs. «Il y a des pièces qui sont adaptées et transformées pour le candidat. Dans ce cas-là, ils vont repartir avec. Mais il y a aussi une partie qui reste à la production.»