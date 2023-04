Laure Calamy dans une comédie ensoleillée

PARIS | Après avoir exploré davantage le jeu dramatique dans ses plus récents rôles au cinéma, l’actrice française Laure Calamy renoue avec la comédie dans Les Cyclades, un film tourné sous le soleil de la Grèce qui lui a permis aussi de retrouver Marc Fitoussi, un des réalisateurs de la populaire série Appelez mon agent.

« Quand Marc [Fitoussi] m’a contactée pour me parler de ce projet, je venais de tourner quatre films dans lesquels je jouais des personnages qui étaient en eaux troubles. Alors l’idée de pouvoir rebondir avec un rôle plus drôle et éclaté m’a tout de suite plu », a confié l’actrice de 48 ans, rencontrée en janvier dernier à Paris, dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.

Septième long métrage de Marc Fitoussi (Maman a tort, Les Apparences), Les Cyclades relatent les retrouvailles entre Blandine (Olivia Côté) et Magalie (Laure Calamy), deux anciennes meilleures amies qui ne s’étaient plus revues depuis la fin de l’adolescence. À l’opposé l’une de l’autre, elles décideront de faire ensemble un voyage dont elles rêvaient jadis, en allant visiter Amorgos, l’île grecque des Cyclades où a été tourné le film de leur adolescence, Le Grand Bleu. Les deux femmes découvriront toutefois rapidement qu’elles ont une approche très différente des vacances...

Duo dépareillé

« J’avais envie de faire une comédie estivale, légère, ensoleillée et assez joyeuse, résume Marc Fitoussi.

« C’est un film dans lequel je joue avec les codes du buddy movie (ces films mettant en scène deux personnages à l’opposé l’un de l’autre), mais en les réinventant au féminin. Ce sont deux femmes qui se retrouvent, un peu par contraintes, à voyager ensemble et qui vont apprendre à se reconnaître et à devenir inséparables. Il fallait quand même assumer la dissonance. Ce qui était très chouette, c’est qu’avec ces deux actrices de grand talent, je pouvais même envisager un duo burlesque. Ç’a été un bonheur de travailler avec elles. »

Les Cyclades prend l’affiche cette fin de semaine.