Le Canadien se fait malmener par les Hurricanes avec un revers de 3 à 0

MONTRÉAL | Le pointage final n’illustrait pas ce match. Les Hurricanes ont signé un gain de 3 à 0 contre le Canadien. Mais pour obtenir une meilleure indication de la domination des hommes de Rod Brind’Amour, on doit regarder deux autres statistiques.

Les «Canes» ont dominé le CH 50 à 14 au chapitre des tirs au but. Pour les tirs tentés, c’est tout aussi vertigineux à 83-25.

«Oui, les tirs sont le reflet de cette rencontre, a murmuré le capitaine Nick Suzuki. Ils décochent plusieurs tirs avec leurs défenseurs, mais nous n’avons pas bloqué assez de frappes. Nous savions qu’ils utiliseraient cette stratégie, mais nous n’avions pas de réponses. Nous n’avions pas une bonne exécution.»

«C’était clairement un de nos pires matchs depuis longtemps, a poursuivi Suzuki. C’est assez frustrant.»

Avec 15 tirs, les défenseurs Brent Burns (8) et Brett Pesce (7) ont obtenu plus de tirs que tous les joueurs du Tricolore.

À ce 77e match de la saison, le Tricolore a inscrit deux tristes marques : les tirs accordés (50) et les tirs sur le filet adverse (14).

«Nous n’avions aucun espace sur la patinoire et nous avions pratiquement l’impression qu’ils étaient six joueurs sur la glace, a imagé le gardien Samuel Montembeault. Les Hurricanes sont une équipe bien huilée et ils ont joué un très bon match.»

Un seul aspect positif

En conférence de presse, Martin St-Louis était un homme de peu de mots. S’il reconnaissait que le duel restait inégal sur papier, il n’a pas cherché à trouver du positif où il n’y en avait pas.

«On n’était pas là ce soir», a mentionné l’entraîneur en chef.

Quand on lui a demandé de décrire la disparité au niveau des tirs au but, St-Louis a offert une réponse simple.

«J’étais content pour Montembeault avec le choix de la troisième étoile.»

Aux yeux de l’entraîneur, il y avait une seule chose à retenir de ce match: «Montembeault».

L’homme masqué du Tricolore a terminé sa soirée avec 47 arrêts.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes, nous n’étions pas dans le coup, a résumé le défenseur Jordan Harris. Les Hurricanes ont une bonne équipe et ils l’ont prouvé une fois de plus en nous battant facilement. Une chance que Monty était là pour limiter les dégâts.»

Savard: saison terminée

Pour ajouter une autre couche négative à cette soirée, le CH a perdu un autre soldat important.

Après la rencontre, l’équipe a confirmé l’absence du défenseur David Savard pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou droit.

Si le Canadien a trouvé une façon de se battre dignement malgré une multitude de blessés, il y a maintenant de moins en moins d’essence dans le réservoir de cette équipe. Il y a quand même plusieurs joueurs à l’infirmerie avec les Cole Caufield, Kirby Dach, Josh Anderson, Sean Monahan, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Juraj Slafkovsky et Christian Dvorak.

Ce qu’on remarque

Harvey-Pinard absent

Gagnant de la Coupe Molson du mois de mars, Rafaël Harvey-Pinard a reçu son trophée en veston et cravate à la place de son uniforme du CH. Pour une première fois depuis son rappel du Rocket de Laval du 17 janvier, le numéro 49 a déclaré forfait en raison d’une blessure mineure. Martin St-Louis a dit que son ailier avait besoin d’une journée de repos pour soigner des bobos.

Sortir le boulier

Martin St-Louis se creuse souvent les méninges pour concocter sa formation. Avec les nombreux blessés, l’entraîneur en chef n’a pas le choix d’opter pour des expériences. Pour la visite des Hurricanes, Nick Suzuki a patiné au centre du premier trio avec Jonathan Drouin et Jesse Ylönen. Alex Belzile s’est retrouvé au centre du deuxième trio avec Sean Farrell et Mike Hoffman, alors que Jake Evans avait Michael Pezzetta et Brendan Gallagher sur ses ailes. Pour le quatrième trio, Rem Pitlick était au centre de Denis Gurianov et Joel Armia.

L’infatigable Brent Burns

«Un personnage unique, mais un incroyable meneur.» C’est de cette façon que Jordan Staal a décrit Brent Burns après l’entraînement matinal des Hurricanes. Malgré ses 38 ans, l’homme à la grosse barbe n’a absolument pas ralenti. À sa première saison à Raleigh, il domine les défenseurs de son équipe avec 56 points (14 buts, 42 passes) en 75 matchs. Il a obtenu une passe face au CH sur le deuxième but des siens, celui de Paul Stastny.

Le plus

Samuel Montembeault

Il y a un seul choix possible dans le camp du CH. Montembeault a connu une autre bonne sortie avec un taux d’efficacité de ,940. Il a réalisé l’un de ses plus beaux arrêts en sortant de la mitaine sur un tir de Jaccob Slavin alors qu’il venait de perdre son bâton en bloquant une frappe de Brent Burns.

Le moins

Les 18 joueurs

Il y a des victoires d’équipe, mais aussi des revers d’équipe. Contre les «Canes», le CH n’avait aucune énergie et aucun désir de vaincre.