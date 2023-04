Voici les meilleures nouveautés musicales du mois de mars

Le mois de mars est venu avec son tsunami de sorties et de nouveautés musicales. Difficile de ne choisir qu’une dizaine de nos chansons préférées du mois vous dites? Voici celles qui ont particulièrement fait battre nos cœurs.

Blood pareil, Comment Debord

(SEN) –On craque pour le côté comico-disco de cette chanson du septuor montréalais qui arriverait à faire danser les plus coincés d’entre nous. Le clip fait d’ailleurs sourire autant que le refrain: «il y a-tu du monde qui ont envie de rencontrer des ami.e.s d’ami.e.s * il y a-tu du monde qui se cherchent un projet de société, il y a-tu du monde qui veulent aller danser après le souper, ça serait-tu blood pareil.»

Tristesse, Zaho de Sagazan

Photo d’Emma Picq fournie par Universal Music France

(CB) – Alerte au coup de cœur instantané. Sur une mélodie électro parfaitement calibrée, cette jeune Française de 23 ans au timbre de voix magnétique et singulier réfléchit avec une verve confondante sur la manipulation des sentiments. Outre-Atlantique, on dit qu’elle est celle qui peut injecter du sang neuf à la chanson française. Ce titre le confirme.

J’aime quand on danse, Lydia Képinski & Les Louanges

(RGM) – Deux bêtes de scène, Lydia Képinski et Les Louanges, font équipe sur ce morceau pop sulfureux et lascif qui devait initialement se retrouver sur le dernier album de la chanteuse, Depuis. À écouter le volume dans le tapis.

Saison des orages, N NAO

Photo fournie par Charles Marsolais-Ricard

(SEN) – Voilà un beau prélude à L’eau et les rêves, un album de 12 chansons «folk expérimental mélangé avec de la dream pop, à l’intersection entre la musique exploratoire et l’écriture de la chanson», explique l’artiste de 29 ans qui a chanté ou assuré les premières parties des Patrick Watson, Ariane Moffatt et Klô Pelgag.

La botanique, Viviane Audet

(CB) – «Tu ne t’abreuveras plus à l’eau de mes yeux», lance la narratrice, une survivante de violence conjugale, à son agresseur dans le délicat et touchant premier extrait du prochain album de Viviane Audet. Après une décennie de musique instrumentale, elle n’aurait pu trouver sujet plus pertinent pour son retour à la chanson.

Charlie, Valence et Ariane Roy

Photo fournie par Elizabeth Landry

(RGM) - Deux des artistes de la nouvelle génération les plus en vue actuellement, Valence et Ariane Roy, unissent leurs voix sur ce morceau empreint d’espoir et de mélancolie qui parle d’un chien qui va vivre dans une nouvelle famille. Le début de plusieurs collaborations entre ces deux musiciens? On le souhaite.

C’est toujours comme ça, c’est magique, Fanny Bloom

(SEN) –On vous met au défi de ne pas vous laisser charmer par cet extrait disco-pop tiré de ce qui sera le premier opus en cinq ans de l’auteur-compositrice-interprète Fanny Bloom (à venir à l’automne). C’est rythmé et ça donne tout simplement envie de danser.

Promenade, Arielle Soucy

Photo de Karelle Goguen-Bancel fournie par Bonbonbon Records

(CB) – Arielle Soucy fait fi des structures chansonnières traditionnelles sur cette pièce folk introspective, qui se laisse apprivoiser dans un crescendo fait de guitare acoustique et d’harmonies vocales finement agencées.

Heart of Glass (Uummati Attanarsimat), Elisapie

Photo AFP

(RGM) –On connaît tous le méga-succès de 1979 du groupe Blondie, qui a été repris des tonnes de fois. Ici, l’autrice-compositrice Elisapie en refait une adaptation en inuktitut. Le résultat est bouleversant. La chanteuse Debbie Harry a donné sa bénédiction à cette version.

Des racines de nous, Heïka

Photo fournie par Camille Gladu-Drouin

(SEN) –On est rapidement charmé par ce nouveau groupe indie-pop québécois dont le cœur est composé de la chanteuse Andrée-Anne Bélisle et de la pianiste Jo-Annie Bourdeau. Leur premier album, Good Good, réalisé par Félix Petit (Les Louanges, Hubert Lenoir) s’écoute d’un trait. Coup de cœur pour l’entraînante pièce Des racines de nous.