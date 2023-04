Les «chasseurs de pédophiles» arrêtés: Nicole Gibeault réagit fortement

Nicole Gibeault, juge à la retraite, a fortement réagi, à l’émission «Dossiers en cours», au cas des «chasseurs de pédophiles» arrêtés plus tôt cette semaine, à Gatineau, qui font maintenant face à 38 chefs d’accusation.

Rappelons que les membres du groupe se faisaient passer pour des ados sur les réseaux sociaux dans le but de piéger des hommes attirés envers les mineurs.

Même si plusieurs les défendent sur les médias sociaux, Nicole Gibeault remet les pendules à l’heure.

«Un instant! Trois mots me viennent en tête: justiciers, chasseurs de tête et Far West», a-t-elle lancé.

«Comment on aimerait vivre dans une société où notre voisin a décidé qu’on avait commis des infractions, peu importe que ce soit prouvé ou non [...]?», poursuit-elle.

«Ce n’est pas la façon dont on accepte de fonctionner au Canada [...] c’est même dangereux!»

Elle soutient que ce jeu est à la fois dangereux pour leur vie et celle de leurs proches et risqué de faire sauter les opérations policières et la preuve, sans laquelle, les suspects ne peuvent être accusés.

