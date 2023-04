Les Predators toujours au plus fort de la lutte

Les Predators de Nashville n’ont pas encore dit leur dernier mot. Devant des Blues de St. Louis complètement dépassés, samedi au Bridgestone Arena, les favoris locaux ont signé une importante victoire de 6 à 1 pour s’approcher d’un billet pour les séries éliminatoires.

La course aux équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest sera trépidante jusqu’à la fin. Nashville a maintenant 84 points en 75 matchs et demeure derrière les Flames de Calgary (85 points) et les Jets de Winnipeg (87 points), ces derniers détenant la dernière place donnant accès au bal printanier. Les deux formations canadiennes ont aussi disputé une rencontre de plus que les «Preds».

Le virage jeunesse de l’équipe du Tennessee semble lui avoir fait le plus grand bien depuis la date limite des transactions. Tommy Novak et Luke Evangelista ont continué de montrer de belles choses en obtenant chacun trois points dans la victoire.

Profitant des largesses du gardien Thomas Greiss, qui a été battu six fois sur 35 lancers, Cody Glass, Colton Sissons, Yakov Trenin et Philip Tomasino ont aussi touché la cible. La timide réplique des Blues est provenue du bâton de Calle Rosen, en troisième période.

Peu testé par l’adversaire, Juuse Saros a terminé la rencontre avec 21 arrêts. Le Finlandais n’est qu’à un gain du plateau des 30 cette saison.