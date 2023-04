L’histoire se répète: voici comment un futur gouverneur général a répandu de fausses nouvelles (pour remonter le moral des Anglais)

Fake news. Fausse nouvelle. Le terme a été abondamment utilisé par Donald Trump pour jeter le discrédit sur des médias respectés afin de saper la confiance du public dans leur couverture de ses frasques.

En temps de guerre, la diffusion de fausses nouvelles positives est une arme : un moyen de tromper l’ennemi et de remonter le moral du pays et de ses soldats.

C’est à cette fin que les Britanniques se créent, au début de la Première Guerre mondiale, un Bureau de propagande de guerre. Sa production vise d’abord les membres de l’Empire britannique (Canada, Australie, etc.), ses alliés et les pays neutres, en particulier les États-Unis.

Le Bureau recrute John Buchan, journaliste, auteur de romans d’espionnage, historien et homme politique écossais. Celui qui deviendra le 15e gouverneur général du Canada fut l’un des principaux propagandistes chargés de diffuser des fake news pour le gouvernement britannique durant le conflit.

Buchan venait de se faire une solide réputation de romancier. En 1914, il sérialisa un livre pour un magazine londonien, The Thirty-Nine Steps, basé sur les aventures d’un espion militaire réel.

Alors qu’une guerre imminente avec l’Allemagne dominait l’actualité, les Anglais étaient obsédés par les espions. Le livre eut un succès immédiat. Alfred Hitchcock en tira plus tard un film, un « chef-d’œuvre », selon Orson Welles.

Buchan publia aussi une histoire sérialisée de la Grande Guerre. Il versa ses redevances à des œuvres caritatives liées au conflit.

Les fictions de propagande d’un romancier

Aide de camp du controversé maréchal sir Douglas Haig, commandant du corps expéditionnaire britannique en France, Buchan rédigea ses communiqués, dissimulant l’incompétence et les échecs de Haig et de son état-major. Il avait le talent de maquiller les situations désastreuses. En 1915, il affirme que les Allemands sont au bord de la défaite, avec plus de 1 300 000 tués, pour des pertes britanniques de seulement 100 000 hommes ; un mensonge encourageant qui donne au public une impression complètement fausse de ce qui se passe alors sur le front occidental.

Buchan décrit la bataille de la Somme de 1916 comme une réussite complète. Il cache le fait que le premier jour des combats, sur les 110 000 soldats de l’Empire britannique envoyés à l’assaut, plus de 57 000 sont blessés et 20 000 tués : le jour le plus sombre de l’histoire de l’armée de Sa Majesté et l’un des plus meurtriers de l’histoire de la guerre moderne. Plus de 80 % des soldats du Régiment de Terre-Neuve qui ont couru vers les mitrailleuses allemandes ont été tués ou blessés. L’armée britannique perdit plus de 400 000 hommes, pour une avance de seulement 9,6 km durant les quatre mois que dura la bataille. En février 1917, Buchan est promu lieutenant-colonel pour service rendu.

En 1918, la responsabilité de la propagande à titre de ministre de l’Information est confiée à un Ontarien de naissance, Lord Beaverbrook, propriétaire du Daily Express de Londres. Il s’adjoint Buchan.

Assermenté à titre de gouverneur général à Québec

Photo fournie par Bibliothèque et Archives Canada

Après la guerre, Buchan a continué d’écrire des romans d’aventures à succès. En 1927, il est élu député conservateur et accède en 1935 à la Chambre des lords, avec le titre de baron de Tweedsmuir, et est nommé gouverneur général du Canada. Buchan, qui parlait un excellent français, fut assermenté à Québec à titre de vice-roi du Canada le 2 novembre 1935, dans une cérémonie au Salon rouge, la chambre haute de l’Assemblée législative abolie en 1968.

Six mois avant la fin de son mandat, Buchan subit un accident vasculaire cérébral à Ottawa, en 1940. Il est transporté d’urgence à Montréal, où le fondateur de l’Institut neurologique, le Dr Wilder Penfield, ne put empêcher son décès. Il reçut des funérailles d’État au Canada. Ses cendres furent inhumées en Écosse.

Un récit d’aventures dans le nord du Québec intitulé Sick Heart River, écrit alors qu’il était gouverneur général, fut publié à titre posthume. John Buchan est considéré comme précurseur et inspirateur d’Ian Fleming et de John le Carré.