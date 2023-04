L’intelligence artificielle, une menace existentielle?

Je suis connue pour mes appels à l’action pour la protection de l’environnement et la justice sociale. Mais aujourd’hui, un autre enjeu m’interpelle pour l’avenir de l’humanité: l’intelligence artificielle (IA).

Au cours des dernières années, on a abondamment parlé de son potentiel pour améliorer la vie humaine. Maintenant que le génie semble vouloir sortir de la bouteille, on constate l’ampleur des risques résultant de l’absence d’encadrement de cette technologie.

Une technologie plus puissante que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent.

Une technologie apte à produire massivement de la désinformation et des inégalités, au point de pouvoir faire dérailler des démocraties.

Une technologie qui nous rapproche de scénarios catastrophiques sortis de la science-fiction.

Écoutons les experts

Le cri d’alarme lancé par plus de mille chercheurs et entrepreneurs de l’IA, dont Yoshua Bengio et Elon Musk, fait non seulement réfléchir, mais donne froid dans le dos.

Yoshua Bengio a gagné le prix Turing, qui est l’équivalent d’un prix Nobel en informatique. Ce Québécois est l’une des plus grandes sommités mondiales en IA.

Dans la lettre qu’il a cosignée, les questions suivantes sont posées :

«Devrions-nous laisser des machines inonder nos canaux d’information de propagande et de mensonges?

Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants?

Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents que nous, nous rendre obsolètes et nous remplacer?

Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation?»

Que ces questions soient posées par ces sommités de l’intelligence artificielle, c’est y répondre!

Demande d’un moratoire

En ce moment, quelques compagnies privées et gouvernements développent de puissants systèmes d’IA. Aucun contrôle externe n’est exercé et il est impossible de savoir si les précautions nécessaires sont prises. Comme dans une course aux armements, chacun cherche à arriver en premier pour assurer sa supériorité.

Voilà pourquoi les experts demandent une suspension immédiate, pendant au moins 6 mois, du développement de tout système d’IA supérieur à Chat GPT-4.

Ils demandent que cette pause soit publique et vérifiable; et, évidemment, qu’elle inclue tous les acteurs ayant cette capacité, soit une poignée de compagnies. Le temps que l’on décide ensemble comment se protéger collectivement.

Besoin d’un cadre éthique et juridique

Pour Yoshua Bengio, «il faut viser des accords internationaux, pas seulement des législations nationales, sur un modèle semblable à ce qu’on fait pour le nucléaire», m’explique-t-il en reconnaissant l’ampleur du défi.

Sous le leadership de l’UNESCO, une quarantaine de pays, dont le Canada et l’Union européenne en tête, travaillent à la mise en place de lois visant à encadrer l’IA. Ces processus sont cependant beaucoup trop lents comparativement à la vitesse à laquelle évolue Chat GPT. De là l’importance d’imposer un moratoire immédiatement.

Yoshua Bengio rappelle que les gouvernements bougent quand la société civile met de la pression, exige des actions et que les médias en parlent. Ainsi, chacun de nous a un rôle à jouer pour provoquer le débat de société qui s’impose de manière urgente et obliger les gouvernements à protéger la société.