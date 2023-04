Margot Blondin: jalouse de la petite fille de La boîte à lunch

Dans le succès télé Cornemuse, Danielle Proulx exerçait un magnétisme certain. Sa douceur et sa bienveillance interpellaient de nombreux enfants. Du nombre, il y avait Margot Blondin qui, grâce à elle, s’est sentie bien spéciale. Un des beaux souvenirs télé dont se souvient la comédienne.

Margot, quelles sont les émissions jeunesse qui t’ont le plus marquée et pourquoi celles-là ?

C’est très difficile de ne pas toutes les nommer, mais si je dois faire un top 3, je dirais Macaroni tout garni, Une grenade avec ça ? et Totally Spies! [avec des personnages de dessins animés inspirés des Drôles de dames NDLR]. Ce sont trois univers complètement différents, mais qui venaient vraiment me rejoindre.

Photo tirée de IMDB

Quels souvenirs télé liés à l’enfance comptent parmi tes plus beaux ?

C’est flou dans ma tête parce que j’étais très jeune... Mais les samedis matin très tôt, je pense qu’il y avait Dora l’exploratrice qui passait à la télé et mon père se levait parfois pour écouter l’émission avec moi.

Dirais-tu que tu regardais beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune ?

Mes parents gardaient un contrôle là-dessus, j’adorais regarder la télévision ! Parfois même, je le faisais en cachette !

Y a-t-il un personnage du petit écran qui t’a influencée ?

On dirait que je pense automatiquement à Cornemuse [une vétérinaire pour des enfants-animaux dans l’émission du même titre diffusée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 à Télé-Québec NDLR], interprétée par Danielle Proulx. Elle était tellement douce et bienveillante. Aussi, le fait qu’elle s’adressait aux téléspectateurs directement me faisait sentir vraiment spéciale et unique. En même temps, c’était peut-être le cas pour tout le monde, dans le fond !

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

La chanson de La boîte à lunch [de 1997 à 2000 sur les ondes de Radio-Canada NDLR], elle rentre tellement dans la tête !

« Qu’est-ce qu’il y a/ Qu’est-ce qu’il y a dans ça ? Une saucisse/ Une saucisse en forme de 6 ?! / Qu’est-ce qu’il y a dans ça ? / Une maman au cœur de miel/ Roudoudou qui écoute tout/ Un grand-père au caramel/ Une p’tite fille belle à croquer... ».

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Justement, j’étais tellement jalouse de la petite fille [Julie-Pier Nadeau NDLR] qui jouait dans La boîte à lunch ! Elle avait à peu près mon âge et je ne comprenais pas pourquoi elle passait à la télévision, mais pas moi.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

J’écoute très peu la télévision, encore moins les émissions jeunesse. Mais d’après les échos que j’ai eus, ça semble être très bien : il semble y avoir un bel équilibre entre le côté créatif et l’aspect éducatif.

Margot Blondin a hérité de son premier rôle important à l’écran dans la deuxième saison de la série Les bracelets rouges qu’il est possible de regarder en rafale grâce à illico sur demande. Pour jouer avec réalisme Margot, une fille atteinte d’un cancer, elle a dû raser ses cheveux. Patrice Godin prête ses traits à son père.