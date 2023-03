«On me fait vivre de la torture»: des locataires se font harceler par leurs propriétaires pour quitter leur logement

De plus en plus de locataires québécois déplorent être victime d’harcèlement de le part de propriétaires, qui veulent les voir partir pour louer leur logement plus cher.

«Ce qu’on remarque, particulièrement dans les cas d’intimidation, c’est que ce sont des propriétaires occupants qui veulent se débarrasser du locataire et qui vont faire du bruit, réveiller le locataire en pleine nuit», explique Sylvie Lavigne, qui travaille au Comité logement de la Petite Patrie depuis près de 27 ans.

Il peut s’agir de tapage nocturne, de bruits abusifs, de commentaires et même de gestes agressifs. Dans ces cas, les victimes éprouvent souvent de la difficulté à cumuler les preuves nécessaires au tribunal administratif du logement.

«Lorsqu’on intimide quelqu’un, on ne le fait pas devant le grand public, on le fait lorsque la personne est seule, donc ça ne laisse pas vraiment de traces et c’est très difficile pour le locataire de le prouver au TAL», ajoute Mme Lavigne qui souligne que les voisins coopèrent rarement.

Au niveau de la loi, il peut être très difficile de se départir d’un bon locataire, l’intimidation devient donc une arme redoutable.

Cas d’intimidation

C’est l’enfer que vit une habitante du quartier Villeray qui s’est confiée au Journal à propos de sa situation. Par son témoignage, elle espère faire changer les choses.

«On me fait vivre de la torture, on m’empêche de dormir», lance la gorge nouée celle qui a tenu à garder l’anonymat par peur de représailles.

Installée dans son logement depuis une dizaine d’années, elle voit les prix des appartements augmenter en flèche dans son quartier, mais elle se comptait chanceuse de ne pas en être atteinte, elle qui a toujours entretenu une belle relation avec sa propriétaire. C’était le cas avant que tout ne bascule en décembre dernier.

Sans raison valable, sa propriétaire a commencé à faire du tapage nocturne quelques fois par semaine. Lorsque la dame a décidé de la confronter, la propriétaire a nié et suggéré de quitter le logement si elle n’était pas heureuse.

Depuis, le même scénario se répète nuit après nuit et la routine est toujours la même.

«Elle commence à bouger des meubles aux petites heures du matin, elle échappe des objets lourds et frappe dans les murs», murmure la locataire qui craignait que sa propriétaire entende la conversation.

En arrêt de travail depuis décembre dernier, elle n’arrive plus à dormir et est incapable de reprendre le dessus sur la maladie.

«C’est un cauchemar, j’ai eu des opérations, des traitements de radiothérapie et ce que je vis en ce moment est encore pire», ajoute la dame qui est gravement malade.

Tout ce qu'elle souhaite à présent, c'est de pouvoir recommencer à dormir, mais aussi éviter que d’autres locataires se retrouvent dans cette situation. Elle aimerait que des règlements soient plus stricts pour les propriétaires et davantage d'interventions sur le terrain, notamment pour obtenir des preuves d’enregistrement.

Antécédents

Des histoires comme celle-là, le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec en entend régulièrement.

«Dans les cas d’harcèlement il n’y a pas beaucoup de solutions, ils tolèrent, mais on voit souvent les locataires tomber en dépression parce qu’ils se sentent incompris, qu’ils n’ont pas de ressources, qu’ils appellent la police et que lorsque les agents se présentent chez la propriétaire, elle feint d’être couchée», relate Sylvie Lavigne du Comité logement de la Petite Patrie.

Une autre femme s’étant présenté au Comité logement de la Petite Patrie avec un cas très similaire, elle que sa propriétaire la harcelait afin de la voir quitter le logement où elle habitait depuis 10 ans pour enfin l’augmenter.

Et c’est ce qui s’est produit après son départ la propriétaire a fait des rénovations majeures pour faire passer le prix du loyer de 500$ à 2900$.

Le prix moyen des logements à louer sur l’île de Montréal est de 1800$ selon plusieurs annonces consultées sur les réseaux sociaux et ce prix peut drastiquement augmenter pour les quartiers en demande comme Griffintown ou le Plateau.

Pour les propriétaires, l’appât du gain peut les inciter à user de plusieurs stratagèmes comme des rénovictions ou des augmentations abusives, mais certains vont jusqu’à intimider leurs locataires installés depuis plusieurs années afin de s’en débarrasser et de pouvoir doubler le prix de leur logement.

«C’est un contexte difficile pour les locataires et on voit que c’est propice aux différents stratagèmes de la part des propriétaires», mentionne Benoit Dorais, le Vice-président du comité exécutif.

Il s’agit d’un enjeu lié à la crise du logement auquel la ville de Montréal dit vouloir s’attaquer en mettant en place des mesures de protection des locataires, comme «une modification du code civil afin de renverser le fardeau de preuves» ainsi qu’en créant plus de logements abordables».

Notons qu’entre 2021-2022, plus de 8480 recours ont été envoyés au Tribunal administratif du logement (TAL), pour cette même période, le délai d’attente toutes catégories comprises était de 3,9 mois d’attente.