Pénurie de profs au Nunavik: le manque d’eau potable est «inhumain»

«C’est inhumain de ne pas avoir d’eau et de ne pas pouvoir avoir accès aux toilettes. C’est une crise que le gouvernement refuse de reconnaître.»

Harriet Keleutak est directrice générale de Kativik Ilisarniliriniq, la commission scolaire du Nunavik. Les problèmes d’accès à l’eau courante et de collecte des eaux usées «sont l’une des plus importantes raisons qui fait que la pénurie existe» dans les écoles du Nunavik, affirme-t-elle.

«Quand quelqu’un m’appelle et me dit “Harriet, je m’en vais, je n’en peux plus”, j’essaie de le retenir mais en même temps, je le comprends», ajoute-t-elle.

Au Nunavik, il n’y a pas de système d’aqueduc ni d’égout dans 13 des 14 villages éparpillés sur un immense territoire. Des camions-citernes assurent le transport de l’eau potable et le retrait des eaux usées.

En hiver surtout, des bris mécaniques ou problèmes de toutes sortes peuvent entraîner d’importants retards dans la distribution de l’eau. Des communautés peuvent passer des jours, parfois même des semaines, sans eau.

«Quand tu es au Nunavik, ça peut aller jusqu’à 33 jours sans accès à l’eau dans certains villages. C’est un service essentiel que le gouvernement ne considère pas essentiel au Nunavik. C’est une crise qui a empiré depuis la pandémie», affirme Mme Keleutak.

Quand la distribution d’eau est interrompue, il est impossible de prendre une douche, de laver sa vaisselle ou d’utiliser les toilettes. Les gens doivent alors se résoudre à faire leurs besoins dans des sacs de plastique placés dans des chaudières.

Un rapport syndical, produit l’an passé à partir des commentaires recueillis auprès de 75 employés du réseau scolaire, fait d’ailleurs état de conditions de vie «désastreuses». Parmi eux, certains rapportent avoir été malades en raison du manque d’eau potable. Des élèves contractent même des infections de la peau par manque d’hygiène, indique-t-on.

Les problèmes d’approvisionnement en eau ont par ailleurs entraîné une dizaine de jours de fermeture d’écoles depuis le début de l’année scolaire.

L’Association des employés du Nord du Québec (AENQ) estime que la commission scolaire – qui est responsable de loger les employés provenant de l’extérieur qui travaillent au Nunavik – pourrait faire mieux pour offrir des conditions de vie décentes à ses employés.

L’organisation rétorque qu’elle fait le maximum, mais que la distribution de l’eau relève de l’Administration régionale Kativik qui gère des sommes octroyées par Québec pour financer les infrastructures des villages au Nunavik.

Aux cabinets des ministres responsables des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, et des Affaires municipales, Andrée Laforest, on rétorque que le problème «n’en est pas un de ressources financières» puisque le financement est «suffisant».

«Les enjeux sont liés aux défis techniques propres au contexte nordique (la disponibilité de pièces pour réparer les camions-citernes, la main-d’œuvre qualifiée pour réparer les infrastructures endommagées en raison du climat, etc.)», indique-t-on dans une réponse conjointe transmise par courriel.

«Le gouvernement est engagé à offrir tout l’appui et le soutien nécessaire pour que l’Administration régionale Kativik puisse répondre aux besoins des villages nordiques le plus rapidement possible et assurer un accès à l’eau potable et une gestion des eaux usées d’une meilleure qualité», ajoute-t-on.

Au Nunavik, plusieurs réclament toutefois un réseau d’aqueduc et d’égout et bonne et due forme, comme c’est le cas dans le village de Kuujjuarapik.

«Même les communautés plus au Nord, comme Iqualuit, ont des tuyaux souterrains. Je ne comprends pas pourquoi ça n’arrive pas dans nos communautés», affirme Harriet Keleutak.