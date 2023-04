Cinq films où les héros sont en danger dans l’espace

En mode survie, les humains réussissent à trouver un élan insoupçonné. Quand ils n’ont d’autre choix que de se battre avec l’énergie du désespoir, ils repoussent souvent leurs limites. Au cinéma, ces personnages ont un attrait évident. Voici cinq films où les héros sont confrontés à l’adversité... dans l’espace, de surcroît.

Moon

Photo fournie par Sony Pictures Classics

L’astronaute Sam Bell (joué par Sam Rockwell) a accepté une mission solo de trois ans sur la Lune. Il aide à envoyer de l’énergie pour pallier un manque sur Terre. Dans la dernière étape de son séjour loin des siens, les choses prennent une tournure inattendue lorsqu’il fait une découverte pour le moins déstabilisante. Malheureusement, le seul allié qu’il a est un ordinateur... Mais est-il vraiment là pour l’épauler ? Un drame de science-fiction où l’on souhaite ardemment que tout redevienne «normal». Et pour lequel il ne faut pas être claustrophobe.

Gagarine

Photo fournie par Haut et court

Même si Youri rêve de devenir astronaute et contemple le ciel avec fascination, c’est sur Terre que se jouera son avenir. Dans ce qui deviendra son « vaisseau spatial », la cité où il a grandi et qui est vouée à la démolition, l’adolescent mènera la charge et entraînera avec lui une flopée d’amis. L’espace qu’il souhaite tant explorer devra attendre, car les enjeux sont trop importants sur la terre ferme. Ce drame social en provenance de la France souffle un vent frais où la génération de demain refuse de baisser les bras.

Vie

(v.o. Life)

Photo fournie par Sony Pictures Entertainment

Le rêve de presque tout astronaute est de découvrir une présence extraterrestre. Or, cette magnifique nouvelle peut rapidement devenir troublante et se transformer en véritable cauchemar. Ici, les hommes et les femmes ayant accepté de débarquer sur Mars doivent composer avec une menace qui pourrait s’abattre sur la Terre s’ils ne parviennent pas à la maîtriser. Une course contre la montre est lancée. Les stars Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds font partie de l’équipe sous haute tension.

Gravité

(v.o. Gravity)

Photo fournie par Warner Bros. Pictures

Les exploits techniques de cette histoire de science-fiction ont permis au cinéaste Alfonso Cuarón et à son équipe de mettre la main sur sept Oscars en 2014. Devant la caméra du Mexicain, George Clooney et Sandra Bullock se retrouvent perdus dans l’espace. Abandonnés à leur triste sort après l’explosion de leur navette spatiale, ils se laissent envahir par la peur et la panique. Rapidement toutefois, ils en viennent à la seule conclusion possible : ils ne peuvent compter que sur eux pour quitter la grande noirceur et regagner la Terre. Mais la partie est loin d’être gagnée.

Seul sur Mars

(v.o. The Martian)

Twentieth Century Fox

Qu’y a-t-il de pire que d’avoir été laissé pour mort sur une planète hostile, sans moyen de communication accessible pour signaler sa présence ? Pas grand-chose. En dépit d’un très sombre destin, l’astronaute Mark Watney, les pieds bien posés sur Mars, doit miser sur son intelligence et prier qu’on lui vienne en aide. Car ce séjour en solo n’a absolument rien de rassurant. Outre la prestation sentie de Matt Damon, les effets spéciaux retiennent l’attention. Cette aventure spatiale a récolté sept nominations aux Oscars en 2016.

