Poisson d’avril: les meilleures blagues des politiciens et des entreprises

En cette journée du poisson d’avril, les politiciens et les entreprises s’en donnent à cœur joie et se transforment en « joueurs de tours » sur les réseaux sociaux alors que les meilleurs canulars peuvent s’avérer très bénéfiques pour ceux qui souhaitent augmenter leur popularité.

Dans le Kamouraska, le détenteur du record Guinness pour le plus grand labyrinthe de maïs au monde, Luc Pelletier, a profité de cette journée spéciale pour vendre ... du vent.

Il a «capturé» des bourrasques en bordure du fleuve Saint-Laurent pour les mettre dans des pots de 250 ml et de 1litre.

« Que du vent! combat l’ennuie, la morosité et l’agressivité, mais crée une solide dépendance », peut-on lire sur le site internet de l’entrepreneur qui souhaite faire la promotion de sa nouvelle image de marque.

Pendant ce temps, la chaine de restaurants Tim Hortons a dévoilé ce matin ses tous nouveaux Timbits... carrés.

« En plus d'être délicieux et empilables, les Timbits carrés changent la donne en offrant six faces de saveur! Nous sommes convaincus que les gens d'ici adoreront cette version novatrice de leurs Timbits préférés », a déclaré le chef et directeur de l'innovation culinaire Tallis Voakes.

Populaire chez les politiciens

Le premier Ministre du Québec François Legault s’est également amusé en ce 1er avril tentant de déjouer ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« En plus de mon balado, j’ai maintenant le plaisir de vous annoncer que je me lance sur Twitch! », a lancé M. Legault dans une publication où on peut le voir en pleine séance de jeux vidéo sur la célèbre plateforme.

Pour sa part, la mairesse de Montréal Valérie Plante a tenté d’en passer une « p’tite vite » à ses adeptes en lançant son premier album de musique, un opus de 12 chansons sur la métropole bien-aimée.

« Grande nouvelle! Après avoir publié une bd, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer mon album de chansons originales intitulé : Mon Montréal », peut-on voir, notamment sur Twitter.

Grande nouvelle! 🎉 Après avoir publié une bd, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer mon album de chansons originales intitulé : Mon Montréal 💛



Les 12 chansons de mon premier album sont une ode à Montréal, notre métropole bien-aimée.



Bonne écoute! 🫶#polmtl #MonMontreal pic.twitter.com/If6ZFOdmMP — Valérie Plante (@Val_Plante) April 1, 2023

Un internaute a aussi fait sursauter les usagers de Twitter en annonçant sa candidature pour le Bloc Québécois ... en Ontario, devant la possibilité du déclenchement d’un scrutin.

« C'est officiel: je serai candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Toronto-Centre lors de la prochaine élection fédérale », a publié Louis-Éric Mongrain en prenant le temps de remercier son faux chef.

C'est officiel: je serai candidat du @BlocQuebecois dans la circonscription de Toronto-Centre lors de la prochaine élection fédérale.



Merci à @yfblanchet et à toute l'équipe du Bloc de m'avoir fait confiance pour devenir leur premier candidat hors-Québec!#polcan #cdnpoli pic.twitter.com/DWcRqsCoae — Louis-Éric Mongrain (@mongrainle) April 1, 2023

« Merci à Yves-François Blanchet et à toute l'équipe du Bloc de m'avoir fait confiance pour devenir leur premier candidat hors-Québec », a-t-il ironisé.

Ce n’est pas une nouvelle, les gens de Québec sont nostalgiques du temps des Nordiques et réclament leur retour. C’est sur cela que le maire de Québec a misé pour son poisson d’avril.

Riant des négociations difficiles avec la Ligue nationale de hockey, il annonce le retour de l’équipe qui a muté de sport...

«Je suis heureux d'annoncer en primeur aujourd'hui que la Ville de Québec sera le domicile des Nordiques à nouveau! Toutefois, comme nos négociations avec la LNH se sont éternisées, nous nous sommes tournés vers le baseball majeur qui a accepté sans hésitation. En attendant le futur stade de baseball de Montréal et le retour de notre rivalité, retrouvez-nous au Stade Canac dès 2024!», a-t-il mentionné sur sa page Facebook.

Les équipes sportives sont de la partie

Le Canadien de Montréal a profité de cette journée de blague en annonçant que les joueurs joueraient avec le chandail bleu poudre pour le restant de la saison actuelle.

L'entraîeneur-chef, Martin St-Louis, ne devait pas être content...

Nous sommes invaincus en bleu depuis le 11 février! Pour célébrer, les Canadiens porteront leurs chandails bleus pour le reste de la saison 2022-2023.#GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 1, 2023

Les Alouettes de Montréal ont aussi joué un tour à leurs admirateurs en soulignant le retour du receveur Ben Cahoon.

«Nous sommes ravis d’annoncer que le receveur Ben Cahoon a décidé de sortir de sa retraite pour jouer une dernière saison avec nous en 2023!», a annoncé l'équipe de football sur sa page Facebook.

Celui qui a marqué l'histoire du football canadien lors de ses 13 saisons chez les Alouettes a pris sa retraite en 2011.

«Vous avez brisé mon coeur!», a commenté un internaute.

Laval ou Gotham : un Batmobile pour le poisson d’avril

Le Service de police de Laval (SPL) a trouvé une nouvelle façon de combattre le crime sur son territoire... une toute nouvelle voiture rappelant vaguement l’emblématique véhicule de Batman.

Évidemment, il s’agit d’un poisson d’avril, l’annonce étant remplie de références au héros de DC. En effet, le SPL a révélé que l’agent Wayne sera au volant de ce véhicule monoplace. Ainsi, son fidèle partenaire, l’agent Robin ne pourra pas l’accompagner.

«Les essais [du tout nouveau prototype] seront réalisés principalement de nuit. Un faisceau lumineux sera projeté au ciel à ces moments», a précisé à la blague le SPL sur Facebook.

Greta Thunberg

S’il faut en croire différents organismes environnementaux de la province, dont la Planète s’invite au Parlement, la militante Greta Thunberg effectuera un grand retour au Québec le 22 avril prochain spécialement pour les manifestations du Jour de la Terre.

Sur sa page Facebook, l’organisme pour la conservation de l’environnement a finalement reconnu qu’il pouvait bien s’agir d’un canular, profitant tout de même de l’occasion pour inciter les citoyens à participer aux manifestations qui auront lieu à Montréal, Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières et Québec.