Pour bien équiper son embarcation de pêche

Pour profiter du plein potentiel de sa chaloupe ou de son bateau, il faut un minimum d’accessoires et de matériel.

Au fil des dernières années, à cause de la mosus de COVID-19, plusieurs univers, dont celui de la marine, ont été complètement chamboulés. Les gens devaient se confiner ou tout au moins s’éloigner des attroupements. L’un des meilleurs moyens d’y arriver était d’opter pour les activités en plein air, comme la pêche et la plaisance.

Ventes records

En 2020, il y a littéralement eu une explosion des ventes pour tous les types de coques et tout disparaissait à gros prix. Les salles d’exposition des détaillants se sont vidées et le marché des unités usagées a lui aussi été pris d’assaut.

Selon le rapport de l’indice annuel du marché de Boats Group de 2022, aux États-Unis, la valeur des bateaux de moins de 26 pi a atteint un niveau record. Après la hausse marquée des transactions en 2020, les ventes ont connu un léger fléchissement en 2021 et en 2022. Toutefois, à la suite de l’analyse complète du marché mondial sur quatre ans, ce dernier commence à se normaliser.

Problèmes

Au cours des dernières années, tous les domaines ont connu des ruptures de stock, des back order, comme on le dit souvent. Si bien que plusieurs embarcations ont été livrées avec très peu d’équipement à bord. Les manieurs de canne devaient se contenter de ce qu’ils avaient pour tenter de déjouer les prédateurs ciblés. Pour d’autres, le bateau ou la chaloupe représentait une dépense soudaine, plus ou moins budgétée. La valeur ajoutée des accessoires devait donc attendre.

Ma chronique de ce matin s’adresse à cette nouvelle manne d’heureux propriétaires.

À la base

Comme on peut le lire sur le site de cartebateau.com, l’équipement de sécurité minimal requis pour une embarcation motorisée de 6 m (19 pi, 8 po) au plus de longueur doit contenir un gilet de sauvetage par personne à bord, une ligne d’attrape flottante de 15 m, une rame ou une ancre avec au moins 15 m de corde, une écope ou une pompe à main, un sifflet, une lampe de poche, des feux de navigation conformes si vous naviguez de nuit, et un extincteur de classe 5-B si vous avez un moteur intérieur (inboard). Les bateaux dotés d’un moteur de 10 CV ou plus doivent avoir leur code sur la coque avec le permis d’embarcation de plaisance. Le capitaine, pour sa part, doit avoir la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. D’autres équipements de sécurité doivent être greffés aux bateaux de plus grande taille.

GPS

En plus de vous permettre de toujours connaître votre position sur l’eau, cet appareil vous permet de trouver ou de retrouver des sites potentiellement productifs. Vous pouvez même enregistrer vos différents parcours à la traîne ou lors des déplacements plus rapides pour les reproduire ultérieurement avec minutie.

Les appareils modernes contiennent souvent des cartes numériques précises qui vous permettent de repérer les voies de navigation sécuritaires, les écueils ainsi que toutes les structures et les spots de pêche. Vous pourrez ainsi voguer avec beaucoup plus de confiance et localiser plus aisément les emplacements susceptibles d’abriter de beaux spécimens.

Sonar

Vous connaissez certainement l’expression « chercher une aiguille dans une botte de foin » ? Retenez que cette affirmation s’applique à tous les pêcheurs qui ne peuvent pas observer ce qui se passe sous leur coque. Sans nécessairement vouloir voir les poissons à tout prix, vous voulez au moins localiser les changements de profondeur et les compositions architecturales érigées sous les eaux. Vous saurez ainsi si vous pouvez vous déplacer sans risque.

Il y a également une grande différence entre les appareils de base avec un petit écran et une faible résolution et les grosses unités performantes. Les versions économiques vous permettent de constater la profondeur, de scruter les formes du fond et de localiser certains spécimens. Les puissants modèles modernes vous révéleront la présence de tout ce qui nage dans la colonne d’eau, les transitions au niveau des matières composant les fonds marins, les poissons fourrages, etc. Il y a des sondes comme les Garmin LVS32 et LVS34 qui permettent de voir jusqu’à 200 pi sous vous et en avant de votre position. Ce chiffre augmente même à 500 pi pour la nouvelle LVS62. Il s’agit là d’un avantage quasi magique pour cibler avec précision la présence des batailleurs dans la colonne d’eau. Imaginez, vous voyez qu’une bande de dorés se situe à 40 pi face à vous dans 25 pi de profondeur, par exemple. Il vous suffit alors de lancer votre offrande dans cette direction pour accroître considérablement vos chances.

Motorisation

Lorsqu’on est amateur de pêche à la traîne, il n’y a pas vraiment de problème à utiliser le gros moteur pour se déplacer à basse vitesse. On peut même opter pour des ancres de mer afin de ralentir encore plus la cadence.

En revanche, lorsqu’on souhaite se déplacer lentement le long du littoral ou qu’on désire pêcher à la dérive à la dandinette, il faut pouvoir se fier à une motorisation d’appoint pour avoir une approche stratégique et ne pas être transporté dans tous les sens par les vents et les courants.

Retenez qu’un moteur électrique frontal facilitera les déplacements à basse vitesse. En étant positionné de la sorte, il tire l’embarcation vers l’avant au lieu de la pousser. Les bourrasques ou les courants ont alors beaucoup moins d’incidence sur la conduite.

Bas-fond

Si vous souhaitez cibler les poissons en profondeur, vous auriez intérêt à vous doter d’un downrigger électrique ou manuel qui vous aidera à présenter vos offrandes directement dans le champ d’attaque des salmonidés et même des dorés, à certains moments de l’année. Ces treuils soutiennent un gros boulet qui entraîne votre présentation vers les abysses, et le tout est retenu par un déclencheur. Dès que le poisson se manifeste, la pince de rétention lâche prise et vous permet de combattre votre opposant.