Québec solidaire pleure la fin du chemin Roxham

Il y a quelques jours le député solidaire Étienne Grandmont déplorait la fermeture du chemin Roxham lors d’une manifestation contre le racisme. Pour QS, toute mesure pour contrôler les arrivées illégales à notre frontière est à proscrire. Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du parti en matière d’immigration, propose plutôt d’amorcer une réflexion et, dans l’intervalle, de suspendre l’entente sur les tiers pays sûrs. Le but est de permettre au plus grand nombre possible de migrants de venir ici.

Le nouvel élu de QS réclame aussi que l’on légalise la présence de 10 000 migrants sans statut ainsi que de leur famille. Il faut dire que plus il y a d’immigrants, plus c’est bon pour les avocats en immigration, le domaine de droit de maître Cliche-Rivard.

Le Québec sélectionne actuellement 50 000 immigrants par année, par rapport à 300 000 qui arrivent de façon temporaire. La sélection de ces derniers nous échappe largement et plusieurs finissent par rester. Rien qu’avec 50 000, notre nation accueille par habitant presque deux fois et demie plus d’immigrants que la France et deux fois plus que les États-Unis. Or, Cliche-Rivard veut hausser les seuils à 80 000!

Enrichir les riches, appauvrir les pauvres

On notera, au passage, que l’immigration ne résout pas la pénurie de main-d’œuvre, car les immigrants consomment des biens et services et leur présence augmente le besoin de travailleurs. L’impact sur la moyenne d’âge est quant à lui négligeable.

La hausse constante des seuils a par contre pour effet d’enrichir les riches et d’appauvrir les pauvres. Il y a d’abord une crise du logement. La demande est en hausse avec l’arrivée de migrants et l’offre ne peut suivre. Les propriétaires voient leurs demeures ou leurs immeubles prendre une valeur considérable. Les profits sur les loyers augmentent. Pendant ce temps les locataires sont pris à la gorge. Les plus pauvres d’entre eux, incluant des immigrants déjà ici, doivent parfois habiter dans des taudis exploités par des propriétaires véreux.

La venue d’étrangers diminue aussi les salaires, surtout pour ceux qui sont au bas de l’échelle. Les patrons veulent donc toujours plus de travailleurs immigrés. Ils peuvent ainsi payer moins les ouvriers et s’enrichir à leurs dépens. Québec solidaire veut les aider à exploiter leurs travailleurs!

Mais qu’importe ces conséquences sur le petit peuple, QS s’en fout. Ceux qui soulèvent la question de l’immigration se font traiter de fermés d’esprit, comme l’a fait récemment Gabriel Nadeau-Dubois. Il faut avoir «un discours d’ouverture», a dit GND à l’émission Le monde à l’envers.

Assimilation

Ce dernier sait en plus très bien que l’immigration fait reculer notre langue. S’il y a de moins en moins de francophones au Québec, c’est la conséquence directe des hausses successives et incontrôlées de l’immigration. À terme, cette situation mènera à la mise en minorité des francophones chez nous, étape préalable à notre assimilation.

Tout cela ça ne dérange pas trop les qsistes. Lors de l’élection partielle qu’il a récemment gagnée, Cliche-Rivard distribuait des dépliants unilingues anglais.

C’est ça QS. Des soi-disant progressistes qui aident les riches aux dépens des pauvres! Des soi-disant indépendantistes qui travaillent à la disparation de leur propre nation!