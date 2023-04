Réforme «Dubé»: une occasion de rétablir la relation de confiance avec la population

La réforme «Dubé» m’a convaincu de son utilité parce qu’il affirme une nette volonté de transparence démocratique. Le projet de loi 15 «visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace» permettra enfin aux usagers de se faire entendre sur plusieurs instances tout en remplissant un rôle de veille.

La pandémie nous a révélé l’invisibilité des usagers auprès des établissements et des installations de santé, ce qui ne sera plus le cas avec les changements proposés par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé.

Plusieurs nouvelles fonctions

Plusieurs fonctions sont en effet prévues dans la nouvelle structure pour que les usagers puissent faire connaître leur point de vue. Que ce soit la nomination d’un ou une commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services et d’un commissaire exerçant les mêmes fonctions dans chacun des établissements. S’y ajoute la création d’un comité national des usagers et un autre de vigilance et de la qualité, sans oublier un protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. De plus, chaque conseil d’établissement aura son comité local de vigilance et de la qualité de services. Enfin, un comité des usagers et un comité de résidents seront créés dans chacune des installations publiques ou privées régies par Santé Québec.

Je sais, certains diront que cela fait beaucoup d’instances et de structures, mais peut-il en être autrement dans un système de santé donnant accès à plus de 8.5 millions de citoyens, de 3000 établissements et installations de santé publics et privés, de 350 000 employés et qui exige un budget de 50 milliards $ annuellement.

Communication et information

Que l’on soit pour ou contre la nouvelle réforme, la communication et l’échange d’informations seront les deux piliers d’une éventuelle réussite de la réforme proposée. Toutes les instances représentant le traitement des plaintes, la vigilance et la qualité des services, et les usagers devront faire preuve de transparence et se mobiliser pour que leur rapport puisse être connu du grand public, et ce, autant par établissement, que par installation ou par région.

À cet effet, ne devrions pas prévoir un site web spécifique à ces instances représentant les usagers afin de mieux connaître non seulement leur niveau d’insatisfaction, mais aussi de satisfaction, de réussite et d’innovation dans la qualité de nos services de santé et de services sociaux? Malheureusement on entend surtout parler des incidents. À ce propos, la réforme propose également la création d’un registre national des incidents et des accidents. Ce registre sera-t-il accessible au grand public? Bien sûr sans divulguer les informations personnelles, on pourrait mieux informer la population sur ce qui fonctionne moins bien dans chaque établissement ou installation, et ce, par région.

La réforme «Dubé» sera-t-elle celle qui permettra à la population québécoise de rétablir une relation de confiance et de fierté envers notre système de santé par une volonté de transparence démocratique? D’un point de vue des usagers, j’y crois et je l’espère! La balle est maintenant entre les mains des travailleurs, professionnels, infirmières et infirmiers, médecins omnipraticiens et spécialistes pour qu’ils collaborent au succès d’un nouveau modèle d’organisation fondé certes sur l’efficacité, mais aussi sur la transparence et la participation des usagers.

Photo fournie par Jean Baillargeon

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique