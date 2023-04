Séries de la LHJMQ: les Remparts doublent leur avance dans la série

Ç’aura pris près de 50 minutes aux Remparts avant de finalement trouver un moyen de déjouer Jakob Robillard lors du deuxième match de leur série face aux Islanders de Charlottetown mais, une fois fait, ils n’ont plus jamais regardé derrière, en route vers un gain de 3-1 au Centre Vidéotron.

Les deux équipes étaient nez à nez jusqu’à ce que James Malatesta saute sur un retour de lancer de Nathan Gaucher alors qu’on approchait la mi-troisième période, pour ouvrir la marque.

Fouettés par ce but, les Remparts en ont inscrit deux autres en un peu plus de trois minutes, œuvres de Zachary Bolduc et Daniel Agostino, pour sceller l’issue de ce deuxième match et ainsi prendre les devants 2-0 dans la série.

Québec et William Rousseau croyaient bien se diriger vers un deuxième blanchissage de suite mais les Islanders ont retiré Robillard avec trois minutes à faire et Michael Horth en a profité pour inscrire le premier but de son équipe dans la série, stoppant ainsi la séquence sans accorder de but de Rousseau à 117 min 3 s.

MATCH INTENSE

Les attaquants Simon Hughes et Mikaël Huchette ont donné le ton avant même que la première mise au jeu ne soit déposée. Les deux adversaires se sont échangés quelques politesses qui se sont vite transformées en coups de bâton, si bien que les officiels n’ont eu d’autres choix que de les punir avant que le match n’ait débuté.

Le ton était donné et le début de match a été âprement disputé, les deux équipes n’hésitant pas à terminer leurs mises en échec. Les Remparts ont eu le dessus lors du premier tiers mais se sont à nouveau buté au gardien de 20 ans Jakob Robillard qui a tenu le fort pour permettre aux Islanders de retraiter après la première période à égalité 0-0.

Jim Hulton avait passé un message à ses joueurs, après la défaite lors du match no. 1, en mentionnant qu’il n’était pas venu à Québec pour perdre son temps, mais pour gagner. Et il semble que ses troupiers ait saisi le message puisqu’ils ont été nettement plus intenses et efficaces en échec-avant mais, surtout, beaucoup plus disciplinés que la veille.

Ils ont même failli ouvrir la marque en deuxième période lorsqu’un retour de lancer s’est retrouvé sur le bâton du capitaine Keiran Gallant, seul devant le filet, avant que William Rousseau s’interpose de façon spectaculaire pour préserver la marque à 0-0.

Les deux équipes se retrouveront pour le troisième match de la série, mardi, à Charlottetown alors que la quatrième rencontre aura lieu le lendemain.

Si un match 5 était nécessaire, il aurait aussi lieu à l’Île-du-Prince-Édouard, vendredi.