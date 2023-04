Séries de la LHJMQ: les «Sags» en retard par deux

Encore une fois, au terme d’une seconde défaite, les Saguenéens de Chicoutimi ont eu maille à partir avec l’Océanic de Rimouski. Privés d’un défenseur de premier plan, les « Sags » quittent vers Rimouski dans une situation complexe.

Après un revers de 5-2, samedi après-midi, au Centre Georges-Vézina, les Saguenéens n’auront pas le choix de l’emporter dans la région du Bas-Saint-Laurent pour éviter le balayage. Suspendu deux matchs pour une mise en échec à la tête de William Dumoulin, le défenseur Matteo Mann a purgé son premier match ce weekend. D’ailleurs, l’attaquant blessé n’était pas en uniforme pour la deuxième rencontre de la série.

« Les gars jouent avec la peur de perdre, et non jouer sans attente. Maintenant, il faut réagir de la bonne façon. [...] On va se dire les vraies affaires, ce ne sont pas nos jeunes qui sont nos moins bons joueurs. Ça, je pense que c’est quelque chose de positif », admet l’entraîneur-chef et directeur général du club saguenéen, Yanick Jean.

Ce dernier avait avoué en point de presse, vendredi soir, que l’Océanic représentait « la meilleure équipe à cinq contre cinq » après la première partie dans la série. Malgré le résultat négatif, l’instructeur estime que les deux premières périodes de ses hommes « ont été les meilleures de l’équipe dans la série » jusqu’à présent.

Plus facile pour l’Océanic

Moins de 24 heures plus tard après le premier affrontement, l’efficacité des « Nics » à égalité numérique était plus évidente sur la patinoire. De surcroît, le jeu de puissance rimouskois était en forme, puisque Luka Verreault et Maxime Coursol ont trouvé le fond du filet avec un homme en plus en première période. L’Océanic aurait même pu tripler son avance, mais le but d’Alexandre Blais a été refusé en raison d’un contact avec le gardien Charles-Antoine Lavallée.

Alors que les « Sags », qui semblaient nerveux sous le contexte des éliminatoires, avaient devant eux des adversaires avec plus d’expérience, Yanick Jean a décidé de réaligner ses nouveaux trios. Ce changement a porté ses fruits, car pendant une situation à quatre contre quatre, Thomas Bégin a fait mouche. D’ailleurs, ce dernier a obtenu son quatrième point des séries sur la séquence.

Cependant, l’Océanic était en plein contrôle du match. Nathan Lévesque et Blais ont tu la majorité des spectateurs en comptant dans les premières minutes du dernier vingt. Samuel Vachon a tenté de redonner de l’espoir aux siens, mais Simon Maltais a cloué le cercueil des locaux en marquant dans un filet désert.

Menée 2-0 par le groupe de Serge Beausoleil, la série se déplace maintenant à Rimouski alors que le prochain duel aura lieu mardi.