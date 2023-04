Un guide alimentaire à quoi ça sert?

À peu près tout le monde a déjà entendu parler du Guide alimentaire canadien. À la sortie de son édition complètement rafraîchie en 2019, il a été à la fois salué, critiqué, et on l’a même parodié dans un sketch de fin d’année. Quatre ans plus tard, certains l’ont adopté, mais beaucoup l’ont tout simplement oublié.

C’est un bon moment pour revenir sur son utilité !

Un outil à (très !) grande échelle

Même si le guide est loin d’occuper une place prédominante dans l’actualité, il a été utilisé au cours des dernières années pour établir les nouvelles politiques en matière de santé. On s’en sert dans les garderies, les écoles et les établissements de santé afin d’élaborer des repas de qualité. Toutefois, puisqu’il vise à améliorer la nutrition et l’alimentation de toute une population, on peut parfois sentir que ça manque de personnalité.

Adapter les généralités

Si le guide est un outil basé sur la science, ses recommandations auront toujours besoin d’être adaptées à nos goûts et à nos besoins. Même s’il nous montre concrètement et simplement ce que sont des choix alimentaires sains, le décalage avec notre réalité peut avoir l’air d’un fossé. Cela explique partiellement pourquoi les études qui ont évalué notre adhésion aux recommandations soulignent qu’on est loin de toujours... suivre le guide !

Le guide de la controverse

Janvier 2019. On peut difficilement oublier les passions qui ont été soulevées à la suite de la suppression des groupes alimentaires, de l’image de la pinte de lait, du jus et des portions. Soyons honnêtes, il n’y a probablement rien de pire que la controverse pour semer le doute dans nos têtes. Pourtant, pour la première fois, on avait entre les mains un guide où on avait écouté les experts et écarté l’ensemble de l’industrie alimentaire. Et encore aujourd’hui, on peut dire qu’il est appuyé par l’ensemble des nutritionnistes et des professionnels de la santé.

Suivre son guide

Le Guide alimentaire a grandement besoin d’être plus que le « Guide-dont-on-se-souvient-uniquement-du-nom ». Tout est là pour nous enseigner à manger plus sainement. Il ne nous reste qu’à l’utiliser !