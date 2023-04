Une vie bien remplie!

Photo fournie par la famille

Félicitations à Aline Goulet (photo) qui célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Née à Carleton en Gaspésie le 1er avril 1923 (pas un poisson d’avril), Mme Goulet y a habité une cinquantaine d’années. Mariée dans les années 1940 et devenue veuve à l’âge de 31 ans avec plusieurs enfants à charge, elle a fait preuve de résilience et de courage. Elle a tenu un magasin (tissus à la verge) à Maria en travaillant presque jour et nuit, et ce, en exerçant plusieurs métiers (gérante de commerce, vendeuse et couturière). Elle se remarie à l’âge de 40 ans et déménage à Québec à la fin des années 1960. Mère de sept enfants (de quatre unions différentes), elle compte 16 petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants. Devenue veuve à nouveau, elle se remarie à l’âge de 83 ans et s’implique au sein de groupe d’aînés. Aujourd’hui, toujours en forme et autonome, elle a une vie paisible à la résidence Au Cœur du Bourg, de l’arrondissement Charlesbourg. La grande famille des Goulet-Leblanc-St-Laurent-Verret lui souhaite un très joyeux centenaire.

Monument des Trudel-le

Photo fournie par L’association

Denis Trudelle, président du conseil d’administration de l’association de la famille Trudel-le d’Amérique, m’informe qu’une levée de fonds sera lancée bientôt pour refaire une beauté au monument des Trudel-le (photos) érigé à Boischatel depuis 1910. Tous les descendants et descendantes de Jean Trudelle et Marguerite Thomas, portant ou non le patronyme de Trudel, Truelle et Trudell sont invités participer à cette collecte de fonds qui a comme objectif d’amasser 25 000 $. Lors de vérifications de routine, des fissures ont été découvertes sur le monument. De même, l’inspection du terrain a montré un affaissement considérable. Le lancement officiel se tiendra au local des Trudel-le le samedi 22 avril, entre 16 h et 19 h, à la Place Naviles à Sainte-Foy. L’association de la famille Trudel-le d’Amérique a pour but de promouvoir le patrimoine et la mémoire collective des familles Trudelle, Trudell et Trudel. Renseignements : (418) 802-5102.

Nicole change de dizaine

Photo fournie par la famille

Bonne fête à l’avance à Nicole Morin (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, qui changera officiellement de dizaine dimanche, alors qu’elle célébrera son 70e anniversaire de naissance. Nicole travaille encore (et ce, depuis 20 ans) comme couturière chez Guillemot International, de l’avenue Larue à Québec, qui se spécialise dans le tricot ignifuge. Son mari, Gilles Boulet, ses enfants Sylvie (Stéphane) Mick (Martine), et ses petits-enfants Sofiane, Arielle et Christian ont bien l’intention de souligner l’événement et de lui transmettre tout leur amour.

Anniversaires

Photo fournie par le CSF

Me Louise Cordeau (photo), avocate, présidente du Conseil du statut de la femme (CSF) depuis le 6 février 2017... Mychel St-Louis, vice-président chez AGC Communications... Scott Stevens, défenseur de la LNH (1982-2004), 59 ans... Marc Coulombe, président et directeur d’usine chez Alex Coulombe ltée, 60 ans... Richard Abel, pianiste populaire, 68 ans... Ali MacGraw, actrice américaine (Love Story), 84 ans... Marcel Amont, chanteur et acteur français, 94 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 1er avril 2021 : Patrick Juvet (photo), 70 ans, chanteur suisse et vedette du disco dans les années 70 avec des titres comme Où sont les femmes ? et I love America... 2020 : Ellis Marsalis Jr., 85 ans, pianiste et professeur de jazz américain... 2018 : Steven Bochco, 74 ans, producteur et écrivain de télévision (Hill Street Blues, NYPD Blue)... 2017 : Ikutaro Kakehashi, 87 ans, le Japonais fondateur de Roland, marque emblématique de la musique des années 80... 2015 : Cynthia Powell Lennon, 75 ans, première femme de John Lennon... 2015 : La Japonaise Misao Okawa, 117 ans, la doyenne de l’humanité... 2013 : Kildare Dobbs, 89 ans écrivain, éditeur et poète canadien... 2010 : John Forsythe, 92 ans, acteur américain... 2009 : Josée Savard, 51 ans, négociatrice pour les pharmacies Brunet... 1987 : Pierre Thériault, 57 ans, Monsieur Surprise... 1984 : Marvin Gaye, chanteur américain... 1979 : Bruno Coquatrix, 68 ans, impresario et directeur de l’Olympia de Paris... 1965 : Helena Rubinstein, 94 ans, esthéticienne, dirigeante d’entreprise et philanthrope.