Voici pourquoi Maurice Duplessis nous a fait produire deux rapports d’impôt

Alors que le moment de remettre nos déclarations de revenus approche, Québec solidaire a remis sur la table la revendication de produire une seule déclaration de revenus. La CAQ et le Bloc ont aussi formulé de telles demandes dans le passé. Le but est de ne payer de l’impôt qu’à Québec seulement. La raison pour laquelle les Québécois doivent produire deux déclarations de revenus tient à une bataille menée par Maurice Duplessis.

Avant 1942, l’impôt sur le revenu relevait des provinces. Mais déjà, en 1937, Ottawa met en place la commission Rowell-Sirois pour étudier le partage des pouvoirs. Celle-ci dépose en 1940 un rapport qui recommande une plus grande centralisation. Dans la foulée, Ottawa demande aux provinces de lui céder l’impôt sur le revenu en échange de subsides (secours financiers). Cette mesure ne doit durer que le temps de la guerre. En 1942, le gouvernement provincial libéral d’Adélard Godbout accepte la proposition.

Ottawa trahit sa promesse

Duplessis, alors dans l’opposition, n’a aucune confiance en la promesse d’Ottawa de redonner au Québec son autonomie fiscale après le conflit. Les fédéraux viennent de renier celle de ne pas imposer la conscription. Dès son retour au pouvoir en 1944, l’homme politique québécois amorce sa contre-offensive. La guerre est terminée ; il rappelle la promesse de redonner aux provinces le pouvoir d’imposition directe.

Courrier de St-Hyacinthe, 1956, BAnQ

Le régime des subsides fédéraux fait des provinces « des organismes inférieurs », selon lui. Duplessis n’aime pas que le Québec soit à la merci d’Ottawa. Le premier ministre du Québec commence par réclamer le respect de la promesse faite en 1942. Une fois encore dans notre histoire, les fédéraux trahissent leur parole et refusent de redonner au Québec ce qu’ils lui ont pris. Duplessis affirme alors dans ses discours qu’il va livrer une « guerre sans merci » aux fédéraux pour récupérer notre autonomie fiscale et qu’il va contre-attaquer de différentes façons. Il met en place en 1947 un impôt provincial pour les entreprises seulement. En 1953, il crée la commission Tremblay, chargée d’étudier l’évolution du fédéralisme canadien. Le premier ministre du Québec dénonce du même souffle une autre offensive centralisatrice à la suite des travaux de la commission Massey, qui a déposé son rapport en 1949.

Les autonomistes sont des communistes

Photo tirée du site montrealrampage.comnQ

C’est en février 1954 que Duplessis joue sa carte décisive : il annonce la création d’un impôt provincial pour les particuliers. À Ottawa, le premier ministre Louis St-Laurent rue dans les brancards.

Photo tirée de Wikimedia Commons

Il compare alors les nationalistes québécois aux communistes. Selon lui, ceux-ci sont comme les « peuples vivant derrière le rideau de fer », rien de moins ! De son côté, le chef des libéraux provinciaux, Georges-Émile Lapalme, exprime aussi son opposition. « L’autonomie provinciale qu’est-ce que ça mange en hiver ? » lance-t-il à l’époque en guise de boutade.

Photo tirée de Wikimedia Commons

Ces attaques n’émeuvent pas Duplessis, qui rencontre le premier ministre St-Laurent en janvier 1955. Contre toute attente, ce dernier annonce qu’il réduira l’impôt fédéral de 10 % pour donner une marge de manœuvre au Québec. L’impôt provincial deviendra également déductible de l’impôt fédéral. Des décennies plus tard, les raisons du recul de St-Laurent demeurent encore obscures. Une chose est sûre, Duplessis était prêt à utiliser la machine de l’Union nationale pour faire perdre les libéraux fédéraux au Québec. C’est ce qu’il fera d’ailleurs en 1958, en aidant les conservateurs de Diefenbaker à balayer la province et à former un gouvernement majoritaire. Louis St-Laurent savait que le chef unioniste pouvait passer de la parole aux actes. Les menaces qu’il lançait n’étaient pas que des paroles en l’air !

François Legault aime se comparer à Duplessis. S’il veut avoir le succès que ce dernier a eu dans ses négociations avec Ottawa, il devra lui aussi passer de la parole aux actes.