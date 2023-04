Voyage en Laponie, tout au nord de la Finlande

Tout au nord de l'Europe, les Samis comptent huit saisons dans l'année alors que les Innus en nomment six et que nous en avons quatre au calendrier. Selon le seul peuple autochtone d'Europe, nous sommes actuellement au pré-printemps.

La Laponie n'est pas un pays. Il s'agit plutôt d'une région ou, aux yeux des Samis, d'un large territoire arctique qui déborde des frontières. Il couvre effectivement tout l'extrême nord du continent européen en s'étalant de la Norvège à la Russie, en passant par la Suède et la Finlande.

Ce très vaste espace géographique demeure sous l'autorité des quatre gouvernements concernés ainsi que de la Première Nation Sami, composée de légendaires éleveurs de rennes aux costumes traditionnels hyper colorés. Ce sont ces derniers qui ont scindé chaque saison en deux avec un moment de transition avant que la saison ne culmine.

UNSPLASH / Saad Chaudhry

Tourisme printanier

Les premiers pas du printemps méritent d'être célébrés puisqu'il s'agit du retour de la lumière après des mois d'obscurité latente. La température s'adoucit considérablement après avoir atteint des extrêmes. Ce pré-printemps ressemble alors à un hiver idéalisé durant lequel tout est possible.

C'est à cette période que des touristes commencent à affluer de partout dans le monde afin de vivre, et ce depuis plus d'un siècle, l'expérience arctique. Effectivement, la Laponie est traversée au sud par le cercle arctique qui passe au beau milieu du village du Père Noël. Des hardes de visiteurs débarquent pour faire de la motoneige, du ski alpin, du ski de fond, de la raquette, du «fatbike» et découvrir le meilleur de la neige. Ils viennent également visiter un élevage de rennes ou de huskies afin de s'y balader en traîneau. Nous nous sommes rendus en Finlande afin de partager l'aventure avec eux dans les deux villes les plus populaires de Laponie: Levi et Rovaniemi.

UNSPLASH / Simon Smith

Levi et la motoneige

À un peu plus de deux heures de route au-dessus de Rovaniemi, qui se trouve elle-même à environ 1200 km au nord d'Helsinki, la station alpine de Levi grouille de touristes qui veulent tout faire. Tout voir. Des milliers d'aventuriers en herbe souhaitent faire l'expérience de la motoneige durant quelques heures sur une belle machine Lynx (BRP) fabriquée à Rovaniemi. D'autres, à la couenne beaucoup plus dure, partent à l'aventure durant quatre ou cinq jours, pour une expédition qui se déroule principalement en Suède. C'est ce que nous avons fait!

Yves Ouellet

Pourquoi la Suède? Parce que la Finlande interdit la pratique de la motoneige en dehors des sentiers alors que la Suède le permet. L'objectif premier de ces excursions étant de se familiariser à la conduite en neige profonde en compagnie d'un guide expérimenté de l'entreprise Wild Nordic, les étendues plates et marécageuses qui recouvrent l'Arctique suédois constituent une destination de rêve avec deux mètres de neige folle sur laquelle s'éclater sans danger. Quant aux sentiers, il faut plutôt parler de pistes puisque leur entretien semble très aléatoire. Une bonne partie des 800 km parcourus sont malheureusement négligés, ce à quoi mes deux compagnons de route, un père et son fils d'origine danoise, semblaient accorder peu d'importance. Cela ne fait que rehausser le niveau de difficulté pour des motoneigistes aguerris. D'autre part, la qualité de l'hébergement et de la restauration s'avère exceptionnelle.

Yves Ouellet

Levi Ski Resort

La grande spécialité de la Laponie s'avère le ski alpin. Il est surprenant d'apprendre que ce territoire, qui a moins de deux habitants au kilomètre carré, possède 55 centres de ski alpin. Celui de Levi, une station familiale intermédiaire, demeure en tête de lice parmi les favoris des skieurs avec ses 33,5 km de pentes et 26 remontées. Il ne s'agit pas de grosses montagnes, mais le village alpin est vraiment agréable et la qualité de ski reste excellente. À la différence du Québec, la station est presque totalement dénudée, comme un œuf, et les seuls arbres qui se risquent à sortir la tête se transforment en fantômes totalement recouverts de givre dans un environnement franchement dépaysant.

Yves Ouellet

Quant aux adeptes de ski de fond, ils sont partout ici en plein paradis idyllique. Chaque station alpine et chaque municipalité possède un réseau élaboré et parfaitement entretenu de pistes de ski pour l'alternatif et le pas de patin. Et c'est gratuit!

Yves Ouellet

Aurores boréales

À Levi, autant qu'à Rovaniemi, tous les visiteurs espèrent assister au plus grandiose des spectacles d'aurores boréales. Déjà, la Laponie réunit toutes les meilleures conditions pour qu'on puisse apercevoir d'extraordinaires chorégraphies lumineuses dans le ciel nocturne, à condition que les rideaux de nuages soient grand ouverts.

UNSPLASH / Lucas Marcomini

Rovaniemi

La ville de Rovaniemi porte le titre de «capitale de la Laponie». Totalement rasée par les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est refaite et continue d'accueillir la majorité des voyageurs qui viennent mettre les pieds en terre arctique. Presque tous projettent une rencontre avec le «vrai» Père Noël dans son village posé sur le cercle arctique. Nous avons pris un plaisir immense à discuter en français avec ce personnage mythique et nous sommes fait prendre au jeu... comme des enfants!

Yves Ouellet

Le séjour à Rovaniemi comporte un volet culturel majeur avec la présence de deux musées incontournables. Artikum est consacré aux sciences et à l'histoire et il s'agit de l'endroit idéal pour en apprendre sur l'Arctique ainsi que sur l'histoire et la culture des Samis. Le musée d'art moderne Korundi, quant à lui, possède une captivante collection de toiles de peintres finlandais du 20e et du 21e siècle, en plus d’œuvres contemporaines fascinantes. À cela s'ajoute une grande valeur historique et architecturale puisque Korundi loge dans l'un des seuls bâtiments épargnés par la guerre.

Yves Ouellet

Trois activités se démarquent particulièrement à Rovaniemi. D'abord la visite de la ferme Arctic Reindeer. Sa propriétaire, Miia Ylinampa, une Samie éleveuse de rennes (caribous), a pris sa place dans une activité d'homme, définie par autant de traditions que de règles strictes. De nombreux touristes se rendent à sa ferme pour une promenade en traîneau tiré par des rennes.

Yves Ouellet

Ensuite, la visite d'un couple d'artisans samis, Irene et Ari Kangasniemi, qui accueillent dans leur atelier et leur résidence les gens curieux d'entendre parler de la vie et des traditions samies. Irene, une artiste complète et très volubile, touche à toutes les formes d'art de son peuple alors que Ari, plus discret, est l'un des meilleurs fabricants de couteaux samis en Finlande. L'objet idéal à rapporter de Laponie.

Yves Ouellet

Finalement, il est possible de vivre une sortie mémorable en «e-fatbike» (vélo électrique à pneus surdimensionnés) avec l'entreprise Roll Outdoors. À deux pas du centre-ville, un parc boisé est parcouru de kilomètres de pistes sinueuses enneigées qui grimpent et dévalent au grand plaisir des cyclistes.

Hébergement et gastronomie

Deux choses démarquent radicalement la Laponie et la Finlande, la qualité de leurs hébergements et l'originalité de leur gastronomie.

Yves Ouellet

Culinairement parlant, le fait de trouver en restauration quantité de viande de gibier donne le ton à la gastronomie nordique. Renne, orignal, élan, ours, omble arctique... Toutes ces viandes sauvages se savourent en burger aussi bien qu'en grillade, en croûte, en mijoté et en tartare. Ou bien en mets raffinés et appétissants développés par les chefs locaux.

Yves Ouellet

Quant à l'hôtellerie, on s'étonne de trouver en Laponie une qualité d'hébergement remarquable. Le long du circuit à motoneige, le séjour au Lapland Guesthouse, en Suède, est une expérience inoubliable par son authenticité et sa gastronomie éblouissante.

Dans le village alpin de Levi, l'hôtel K5 offre le confort et un environnement chaleureux, alors que le grand hôtel Levi Panorama, qui se trouve au milieu des pentes, est un établissement moderne et luxueux.

À Rovaniemi, l'Arctic Light Hotel est magnifiquement bien situé au centre-ville. Son buffet petit-déjeuner comble les plus affamés et on y trouve un restaurant renommé. Notez que plusieurs chambres sont équipées de saunas.

Helsinki goûte au printemps

UNSPLASH / Tapio Hada

Alors qu'au nord, le pré-printemps ressemble à l'hiver, tout au sud, Helsinki vit ses premières belles journées. On ne peut pas aller en Finlande sans s'arrêter dans sa capitale afin de vivre quelques jours de doux temps avec sa population.

En descendant à la Gare Centrale d'Helsinki, on se trouve à deux pas du Scandic Grand Central Hotel qui abritait autrefois l'administration ferroviaire. Restauré avec goût, l'endroit allie luxe et confort tout en représentant le meilleur pied-à-terre pour explorer Helsinki.

Yves Ouellet

Il y a de superbes musées à ne pas rater, dont deux grands musées d'art moderne et un petit musée municipal dans la plus ancienne maison de la ville. Les deux cathédrales massives et imposantes dominent l'horizon. Les tramways sillonnent les grandes artères commerciales. Le magasin à rayons Stockmann accueille 17 millions de visiteurs annuellement et son étage épicerie est génial. La piscine extérieure chauffée Allas Sea Pool ne désemplit pas au vieux port. Lors de notre passage, des milliers de manifestants verts se regroupent sur la Place du Sénat. Pas un klaxon ne se fait entendre. À quelques jours des élections, les affiches des partis politiques sont regroupées aux endroits stratégiques plutôt qu'accrochées à tous les poteaux.

Yves Ouellet

Parmi les endroits marquants, il y a aussi Oodi, la bibliothèque centrale d'Helsinki. Des jeunes joueurs d'échecs occupent l'entrée de cet édifice de verre. Tous les services imaginables y sont dispensés: salles d'études ou de conférences, salle de jeu électronique pour la famille, équipements d'impression, studio musical, machines à coudre... Les gens ont accès à tout cela gratuitement et ce genre d'endroit explique un peu pourquoi les Finlandais sont les plus heureux du monde.

Yves Ouellet

Infos: