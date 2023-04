Canadien: Johnathan Kovacevic en amour avec Montréal

Son père, Novica, vient du Monténégro, sa mère, Angie, de la Bosnie. Johnathan Kovacevic a vu le jour à Hamilton en Ontario de parents qui ont fui pour une terre de paix.

• À lire aussi: Rocket: qui arrêtera Emil Heineman?

• À lire aussi: CH: saison terminée pour David Savard

Depuis sa tendre enfance, Kovacevic baigne dans un environnement multiculturel. Il a appris l’importance des langues et le besoin de préserver des cultures. Dans une ville comme Montréal, le grand défenseur de 25 ans se sent bien.

« Je découvre encore Montréal, mais j’ai maintenant mes repères, a dit Kovacevic à quelques heures du match contre les Hurricanes, samedi, au Centre Bell. J’aime cette ville, c’est un endroit unique. Je reste dans le Vieux-Montréal, il n’y a pas beaucoup d’endroits comme ça au Canada. Il y a une touche européenne. Je trouve ça cool. Je tente de sortir pour trouver de nouveaux restaurants, mais j’aime aussi rentrer dans des galeries d’art. Il y a un cachet unique avec Montréal. C’est une ville vibrante. »

En français

Plus jeune en Ontario, Kovacevic a étudié en immersion française à l’école. Il parle encore assez bien la langue de Guy Lafleur, mais il reste timide de le faire devant une caméra.

Avec l’auteur de ses lignes, il glisse toujours quelques mots en français.

« Je parle un peu français, mais je veux m’améliorer pour communiquer encore mieux dans les deux langues, a-t-il répliqué. Le côté multiculturel et la dualité des langues à Montréal m’attirent beaucoup. Je trouve ça génial de constater qu’un peu tout le monde parle deux langues, parfois même trois. Quand je croise du monde, les conversations s’ouvrent parfois en français et ça se poursuit en anglais. C’est un feeling unique. »

Il n’y a pas juste dans le vestiaire que le numéro 26 recycle ses cours de français. Il le fait aussi dans son quotidien.

« Quand je rencontre un jeune partisan francophone, je lui sors quelques phrases en français. Je remarque toujours que les yeux du petit s’illuminent. Mais les parents font encore plus le saut. Ils ne s’y attendent pas. L’enfant est juste heureux de croiser un joueur de la LNH, il ne s’attarde pas trop à la langue. Je sens toutefois que ça touche le cœur des parents. Je comprends l’importance du français dans cette province. »

À sa saison recrue, Kovacevic sort tranquillement de l’ombre.

« Je me fais reconnaître de plus en plus, mais je suis très loin du niveau de Cole ou de Nick. J’ai probablement le meilleur des deux mondes. Je demeure encore incognito, mais j’ai aussi mes moments où je signe des autographes ou je prends des photos. »

Une bonne saison

Frappé par une multitude de blessures, le Tricolore a utilisé onze défenseurs cette saison. Kovacevic est celui qui domine l’équipe avec 72 matchs. On n’aurait pas parié sur un tel scénario le 7 octobre dernier quand Kent Hughes l’a réclamé au ballottage des Jets de Winnipeg.

« Je suis fier de ma saison, a souligné le sympathique colosse de 6 pi 4 po. Ce n’est jamais facile d’arriver dans une nouvelle équipe et c’était aussi une nouvelle ligue pour moi. Je n’avais joué que quatre matchs avec les Jets à Winnipeg. Je débarquais à Montréal aussi sans camp et je ne connaissais pas les joueurs. Il y avait plusieurs premières. Je me doutais que c’était pour devenir un défi. J’en sors grandi. »

Le premier match

« Je me considère comme un meilleur défenseur aujourd’hui qu’au mois d’octobre. Je connais maintenant mieux la réalité d’une saison de la LNH. Il y a des hauts et des bas. En début de saison, je devenais trop négatif après une erreur ou un revirement. Ça me jouait dans la tête à ma présence suivante. Maintenant, j’ai réalisé que je dois l’oublier et rouler avec les coups. Ça reste un jeu où tu peux commettre des erreurs. »

Un match « inoubliable »

De sa première saison complète dans la LNH, Kovacevic place un match au sommet de sa liste. Et ce n’est pas celui du 6 décembre contre le Kraken à Seattle où il a marqué son premier but.

« Je dirais mon premier match à Montréal, le premier de la saison contre les Leafs, a-t-il précisé.

« J’ai découvert la présentation des joueurs, c’était un moment inoubliable. Andy [Josh Anderson] avait marqué le but vainqueur avec 20 secondes à jouer [19] en troisième. J’avais sauté sur le banc et j’entends encore le bruit de la foule après ce but. Je n’avais jamais expérimenté ce sentiment. »

À un salaire de 0,767 million pour les deux prochaines saisons, Kovacevic représentera un bon investissement pour le CH.