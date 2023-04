[EN IMAGES] Au-delà de la légende, voici 7 faits historiques sur La Corriveau

Parmi les nombreuses légendes qu’on retrouve dans la culture québécoise, celle de La Corriveau est sans doute l’une des plus connues. Le récit de cette présumée sorcière ayant été pendue et placée dans un gibet de fer en guise de châtiment pour avoir tué ses sept maris, puis ayant continué à terroriser les passants du haut de sa «cage», a fait frissonner des générations de jeunes et moins jeunes! Comme bien des légendes, le point de départ de celle-ci est l’histoire véritable de Marie-Josephte Corriveau, une modeste fermière de Saint-Vallier exécutée il y a 260 ans, le 18 avril 1763.

1) Une femme sans histoire

Paul St-Arnaud, dans Histoire de Saint-Michel et de Saint-Vallier, seigneurie, paroisse et village, du 17e au 20e siècle, Société historique de Bellechasse

Marie-Josephte Corriveau naît à Saint-Vallier-de-Bellechasse en 1733. Elle y grandit et mène une vie somme toute assez ordinaire. À l’âge de 16 ans, elle épouse un voisin, Charles Bouchard, avec qui elle a trois enfants.

C’est lorsque ce dernier meurt, en 1760, que débutent les problèmes pour Marie-Josephte. Il s’agit en effet d’une période historique très particulière puisque, suite à la bataille des Plaines d’Abraham (1759) puis à la capitulation de Montréal l’année suivante, la colonie est sous contrôle britannique. Dans les environs de Saint-Vallier, les soldats ont incendié de nombreux bâtiments et détruit des récoltes.

Extrait des registres de Saint-Vallier. Source : Family Search. Domaine public

C’est dans ce contexte difficile que Marie-Josephte Corriveau se remarie à un autre cultivateur de Saint-Vallier, Louis Dodier, après 18 mois de veuvage. L’union, loin d’être heureuse, est marquée par la violence. De plus, Joseph Corriveau et son nouveau gendre ne s’entendent pas: ils s’insultent, se menacent et s’affrontent fréquemment, parfois devant témoins. Inquiète pour sa sécurité et celle de ses enfants, Marie-Josephte tente de fuir le domicile conjugal à au moins une reprise.

2) Un décès suspect

Bibliothèque et Archives Canada, Collection de canadiana Peter Winkworth, R9266-2102. Domaine public.

Au matin du 27 janvier 1763, Louis Dodier est retrouvé mort dans sa grange à proximité de sa maison. Il présente d’importantes blessures à la tête. Afin de préserver la bonne réputation de la famille Corriveau, incluant celle du capitaine de milice (qui est le frère de Joseph et l’oncle de Marie-Josephte), on rédige un rapport de coroner où il est mentionné que Dodier a été piétiné par ses chevaux. Le défunt est inhumé le soir même.

Or, bien des villageois semblent soupçonner le père Corriveau d’être responsable de cette mort brutale. Plutôt que d’un accident, ne s’agirait-il pas d’un meurtre? La rumeur populaire incite le gouverneur James Murray à faire exhumer le corps de Dodier: le chirurgien chargé de l’examiner conclut que les blessures ne peuvent avoir été infligées par une ruade de cheval, suggérant plutôt l’utilisation une fourche. Joseph Corriveau est arrêté ainsi que sa fille Marie-Josephte, accusée de complicité.

Musée Bytown, exposition virtuelle www.passageshistoriques-heritagepassages.ca.

3) Un procès bâclé

Artiste inconnu. Source : Royal Canadian Navy, C-002834, www.navy.gc.ca. Domaine public

Les deux accusés subissent un procès. Dans la mesure où le pays est géré temporairement par l’armée, c’est un tribunal militaire formé d’un président et de douze officiers anglais qui rendra justice. Les témoins, principalement des gens de Saint-Vallier, défilent à la barre pour accabler les accusés, insistant sur le caractère colérique du père et le manque de vertu de sa fille.

Le tribunal condamne Joseph Corriveau à être pendu haut et court. Pour sa part, Marie-Josephte Corriveau recevra soixante coups de fouet, ainsi que la peine de la flétrissure: on marquera sa main au fer rouge de la lettre M désignant les meurtriers. Toutefois, ces sentences ne seront pas exécutées. Par un étrange concours de circonstances, le père est finalement innocenté et libéré... et c’est sa fille qui écope de la peine de mort, après des aveux obtenus dans des circonstances douteuses.

En plus de la condamnation à mourir au bout d’une corde, le tribunal prévoit toutefois une sentence supplémentaire pour la veuve de Louis Dodier. Son cadavre sera «hanged in chains», autrement dit placé dans une armature métallique et exposé au gibet public. C’est le 18 avril 1763 que les autorités exécutent cette sinistre sentence. La condamnée avait 30 ans.

Photo War Office Judge Advocate General Dept. Courts Martial Proceedings (WO 71)

4) Marquer les esprits

La dépouille de Marie-Josephte Corriveau est amenée par barque à la Pointe-Lévy, à une croisée de chemins où le gouverneur a fait ériger quelques jours auparavant une potence de bois d’environ onze ou douze pieds de haut. On y suspend la «cage», fabriquée par le forgeron anglais Richard Dee. Pourquoi les officiers britanniques ont-ils jugé bon d’exposer publiquement le corps de cette condamnée? Et aussi, pourquoi cette disposition n’était-elle pas prévue pour son père, qui était pourtant accusé exactement du même crime?

Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, B1975.3.137. Domaine public

L’encagement – ou gibetting, comme on l’appelait en anglais – était commun à cette époque dans le monde britannique. Cette peine spectaculaire était réservée aux fautes les plus graves, notamment pour piraterie et autres crimes de lèse-majesté.

On peut s’étonner qu’une modeste paysanne de Saint-Vallier ait été jugée «digne» d’une pareille punition! Le désir des conquérants de créer une ambiance de terreur chez la population conquise est bien sûr l’un des éléments qui expliquent ce choix. La dépouille de Marie-Josephte Corriveau reste exposée une quarantaine de jours: ce n’est que le 25 mai que le gouverneur militaire James Murray autorise les gens de Pointe-Lévy à la retirer et à l’enterrer «où bon leur semblera».

Illustration parue dans Anthony Vaver, « Early American Criminals: Jeremiah Meacham’s Tortured Soul»

5) Une figure maudite

Si la vie de Marie-Josephte Corriveau s’était déroulée dans un relatif anonymat, son décès spectaculaire va marquer les esprits de façon durable. Pour les gens de Québec, de la Pointe-Lévy et de la région de Bellechasse, cette mise au gibet s’est avérée un événement extrêmement traumatisant.

Reproduit par la Société historique du Marigot

Au fil du temps, on édifie une aura de mystère et de magie autour d’elle. Accusée du meurtre de son second mari, on lui a vite attribué la responsabilité du trépas du premier également. Puis d’un hypothétique troisième. Et, pourquoi pas, d’un quatrième...

Initialement, les gens de la région se souviennent sans doute de certains éléments mentionnés lors du procès, tels que l’usage possible d’une fourche. Mais le temps et la fantaisie aidant, on s’est apparemment retrouvé avec davantage de moyens de tuer que de maris à occire! En lui inventant des époux, en leur attribuant une personnalité et en ajoutant à plaisir des détails tels que métiers, des caractéristiques physiques, des traits de caractère, les conteurs ont fait le reste.

Son prénom lui-même a fini par s’effacer des mémoires: elle est devenue La Corriveau, ensorceleuse et tueuse en série, châtiant aussi bien l’ivrogne que l’honnête homme. En quelques générations à peine, elle est littéralement devenue une légende.

6) Une lente réhabilitation

Illustration pour le roman «Le Chien d’Or» publié en version feuilleton dans «L'Action catholique»

Victime de son temps et d’un procès inéquitable, transformée en sorcière, voire en spectre repoussant et maléfique par des générations de conteurs et d’auteurs, la pauvre femme a été privée de toute humanité pendant près de deux siècles.

Jusqu’aux années 1950, elle est demeurée étiquetée comme «mauvaise femme». Même en écartant toutes les fabulations liées à la sorcellerie, on se disait que La Corriveau devait bien avoir fait quelque chose de terrible pour mériter cet horrible traitement, non? Comme s’il fallait la noircir le plus possible pour se dédouaner, d’une certaine façon, d’avoir «laissé subir cela» à une pauvre fermière, veuve et mère de trois enfants...

Heureusement, depuis près d’une quarantaine d’années, plusieurs chercheurs se sont plongés dans les sources historiques, notamment la transcription du procès, afin de faire la lumière sur la véritable histoire de Marie-Josephte Corriveau.

Sa vie et sa légende ont eu un impact important: elles sont au centre de nombreuses interprétations picturales, sculpturales et théâtrales des 20e et 21e siècles... au point où La Corriveau est devenue une sorte d’icône de la culture populaire ! Si les créateurs continuent de s’en inspirer (dont la toute récente la création de théâtre musical La Corriveau – La Soif des corbeaux du Théâtre de l’Œil Ouvert), c’est que nous n’avons pas fini de creuser les nombreux sens cachés de cette sombre histoire.

Illustration courtoisie Microbrasserie Le Bilboquet

7) Une cage perdue, retrouvée, reperdue... puis rapatriée pour de bon

Et la cage, dans tout cela? En 1851, à la faveur de travaux d’agrandissement du cimetière de Saint-Joseph-de-Lévis, des ouvriers retrouvent le sinistre gibet de métal. Considéré comme un objet de curiosité, il est «promené» pendant quelques mois dans plusieurs villes, dont Québec et Montréal. Les curieux paient 5 sous pour voir la «cage de fer de la veuve Dodier».

Journal La Minerve, 7 août 1851. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, collection numérique de journaux anciens. Domaine public.

Elle est ensuite achetée par un agent de l’homme de cirque P.T. Barnum afin d’être exposée dans son musée sur Broadway, à New York. Dans les années 1860, elle se retrouve au Boston Museum, dont le propriétaire est un ami personnel de Barnum, où elle demeure pendant une trentaine d’années, puis aboutit finalement à l’Essex Institute de Salem. Elle y est exposée à plusieurs reprises au cours du 20e siècle. Or, pendant ce temps, le Québec n’a aucune idée du lieu où elle se trouve. On croit même qu’elle a été détruite!

«Salem’s Gibbet a Rare Antique», The New York Sun, samedi 9 août 1931, p. 9. Accessible sur www.fultonhistory.com. Domaine public.

En 2011, ce que l’on pense bien être la «cage de fer» de La Corriveau est repérée par des membres de la Société d’histoire régionale de Lévis: elle se trouve au Peabody Essex Museum à Salem, Massachusetts.

Le Musée de la civilisation fait des démarches et l’emprunte pour deux ans afin de procéder à certains examens. Un comité scientifique est chargé de scruter son «parcours» historique et archivistique, ses techniques d’assemblage et sa composition chimique, notamment la rouille qui la recouvre, en vue de l’authentifier. Il s’agit de déterminer si on a affaire à un objet de 1763, car l’objet aurait bien pu être fabriqué au 19e siècle, dans le but de réaliser un beau coup de publicité.

Photo courtoisie Joseph Gagné

À l’époque victorienne, on n’avait guère de scrupules à créer des contrefaçons pour attirer le public friand de curiosités! Mais l’analyse croisée des experts s’avère concluante et permet de lever tout soupçon. La «cage» de Marie-Josephte Corriveau n’a ensuite plus quitté le Québec: elle fait désormais partie de la collection nationale du Musée de la civilisation.

Un texte préparé pour les Rendez-vous d’histoire de Québec à partir du livre La Corriveau, de l’histoire à la légende, de Dave Corriveau et Catherine Ferland, paru aux éditions du Septentrion en 2014.

