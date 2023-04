Charlie Cunningham: frame, humaine et honnête offrande

Il compte plus d’un demi-milliard d’écoutes sur les plateformes, livrera son 500e concert sous peu et a été la tête d’affiche de l’emblématique Queen Elizabeth Hall de Londres dans son Royaume-Uni natal. Charlie Cunningham nous revient avec Frame, un troisième opus alliant douceur, mélancolie et optimisme.

C’est sur scène que la musique de Charlie Cunningham expose toute sa profondeur. Cela tombe bien, car il offrira des spectacles à Québec et à Montréal, en compagnie de trois amis musiciens entendus sur l’album, les 20 et 21 octobre prochains.

Voilà une nouvelle qu’attendaient les admirateurs québécois de l’auteur-compositeur-interprète britannique depuis son dernier spectacle en sol québécois, en juillet l’an dernier, dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal.

«Il s’était passé quelque chose de vraiment spécial, ce soir-là, raconte celui qui vient tout juste de lancer son troisième album, Frame. J’adore le Canada et particulièrement Montréal. Les gens sont gentils, ce sont de vrais fans de musique et il y règne une atmosphère bohémienne à la Rufus Wainwright que j’aime bien (rires).»

Composé pendant la pandémie, Frame comporte 12 pièces représentant une belle évolution sur le plan sonore et de l’écriture de texte de la part de l’artiste de 39 ans.

«La pandémie et le confinement ont fait naître ce côté intérieur, réservé et délicat de Frame, explique l’artiste. J’ai ressenti une responsabilité artistique d’essayer de capturer ce moment très étrange.»

Tsunami d’émotions

Écrire sur le tsunami d’émotions qui l’a soufflé – jusqu’à en faire un album – a été très thérapeutique pour le musicien, malgré sa dyslexie qui lui rendait presque impossible la lecture de la musique. Pouvoir passer du temps devant son piano aussi.

«Je suis la personne la plus critique envers moi-même», ajoute le musicien qui accumule déjà les « lovely » commentaires sur les premiers extraits de Frame offerts. «Je ne pense jamais à cela quand je crée, à la réception que ma musique va avoir et heureusement d’ailleurs. Malgré tout, cela est toujours rassurant de voir que les gens aiment ma musique.»

L’album Frame se trouve sur toutes les plateformes.