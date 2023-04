Immeuble réservé aux 55 ans et plus: sans ascenseur depuis 8 longs mois

Dépouillées de leur unique ascenseur depuis huit mois, des personnes âgées se privent de sorties et doivent trouver des solutions pour monter leurs sacs d’épicerie jusqu’au sixième étage d’un immeuble de l’Office municipal d’habitation à Québec, réservé aux 55 ans et plus.

C’est le cas de Doris Duguay, une dame de 65 ans aux prises avec des problèmes de diabète, qui se considère prisonnière de son logement situé au sixième étage du Domaine Beauséjour sur le boulevard Sainte-Anne.

« Je sors seulement une fois par semaine et c’est pour aller à l’épicerie. Je fais deux voyages avec mes sacs parce que c’est trop pesant. Je dois m’asseoir à quelques reprises en montant pour me reposer », confie-t-elle au Journal.

Vraiment pas facile

Mme Duguay admet que la situation cause également bien des problèmes aux autres locataires alors que certains ont décidé de faire livrer leur épicerie. « Je n’ai pas les moyens pour me faire livrer », souligne celle qui ne roule pas sur l’or.

La plupart des résidents rencontrés comprennent la situation, mais se disent inquiets en cas d’urgence.

Tout le monde dans l’immeuble a entendu parler de cette dame du cinquième étage qui a dû partir en ambulance.

« Oui, ça fait peur. Nous en avons parlé de cette histoire, les ambulanciers ont vraiment eu de la misère », raconte cette dame, croisée à l’extérieur de l’immeuble.

« Je suis comme en prison chez moi. Je ne suis plus libre de sortir et d’entrer comme je veux », mentionne un autre résident.

Reprise en juillet

L’ascenseur est hors service depuis le 8 août dernier. Des difficultés reliées au forage sous l’ascenseur sont en cause. La direction a mis en place plusieurs mesures pour aider les locataires.

L’ascenseur devrait être en fonction au mois de juillet. « Nous faisons ce que nous devons faire pour être capables de livrer l’ascenseur », explique Dany Caron, le directeur général de l’OMHQ-SOMHAC.

—Avec TVA Nouvelles