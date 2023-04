La traversée romaine de Brigitte Haentjens

Il y a quatre ans, la metteuse en scène Brigitte Haentjens a eu l’idée de faire ce qu’elle n’avait jamais réalisé en 45 ans de carrière : monter cinq pièces de Shakespeare sur l’époque romaine l’une à la suite de l’autre.

« C’est le plus long spectacle que j’ai produit, car il durera 7 h 30, incluant les entractes, dit-elle en parlant de Rome qui regroupe dans une soirée Le viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus à l’Usine C. C’est unique. On ne revivra jamais cela. »

La femme de théâtre voulait traiter du pouvoir et de la domination. Elle a donc choisi ces œuvres de Shakespeare.

« Cela représente assez bien la chronologie de Rome, mentionne-t-elle. Du début de la démocratie jusqu’à la chute dans le chaos et l’anarchie. »

« C’est une épopée, ajoute-t‐elle en entrevue téléphonique. C’est un voyage dans l’histoire et la politique. Mais si j’avais pu voir tout ce que cela impliquait, j’aurais rebroussé le chemin. Avec 25 comédiens, les horaires ont été l’enfer ! »

Trois générations

Brigitte Haentjens avait aussi comme objectif de créer du théâtre en collectivité. Elle a ainsi fait appel à des collaborateurs de longue date, comme Céline Bonnier, Marc Béland et Sébastien Ricard, mais également à de plus jeunes, comme Irdens Exantus, ou encore à des membres de la relève au début de la vingtaine. Il y a donc trois générations sur les planches, excluant les deux enfants qui participent à cette production.

« Je voulais un esprit de troupe pour faire du théâtre en toute simplicité, sans vidéo », mentionne celle qui avait travaillé au milieu des années 2000 avec 50 actrices pour le spectacle Tout comme elle écrit par Louise Dupré.

Tous les comédiens jouent dans plus d’une pièce s’échangeant les rôles principaux et secondaires.

La directrice artistique de la compagnie Sibyllines et du Théâtre français du Centre national des arts a confié la traduction de Shakespeare à un autre partenaire avec qui elle travaille depuis longtemps, Jean Marc Dalpé.

« C’est formidable qu’on ait planché sur le texte durant trois ans pour resserrer les pièces, déclare-t-elle. Jean Marc les a adaptées dans un français contemporain. On a simplifié la langue. »

Une expérience commune

Elle se réjouit de la portée de sa proposition qui amènera les spectateurs à vivre un moment intime ensemble.

« C’est un autre rapport à la consommation culturelle telle qu’on la connaît habituellement, souligne-t-elle. On crée une sorte de communauté avec nos voisins avec qui on passe autant de temps côte à côte. »

« On peut discuter durant les pauses ou manger un morceau de sandwich sur le pouce. Tant que les téléphones ne sonnent pas, ça va ! », précise-t-elle en riant.

Rome est présentée à l’Usine C du 5 au 23 avril