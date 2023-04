L’hôpital des ados: au-delà de la maladie

C’est dans le monde du clip que Félix St-Jacques a d’abord évolué. Il en a produit et réalisé près d’une centaine avant de participer à de nombreuses séries web.

Photo fournie par Félix St-Jacques

On lui doit l’émission de variétés Les champions du web, les captations de La soirée est (encore) jeune, Le Kevin Raphaël Show, Pas en direct de Tokyo et la série jeunesse Vanlab. C’est aussi lui qui nous a offert la minisérie documentaire sur notre Tigre national, Michel Bergeron, Bergie. Il s’est glissé récemment dans le système hospitalier en gagnant la confiance de jeunes qui aspirent à une vie normale. Avec L’hôpital des ados, qu’il coréalise avec Félix Trépanier, il donne la parole à des jeunes d’une grande éloquence dont le discours va bien au-delà de leur maladie. Une incursion sensible, lucide et lumineuse autour d’un sujet délicat.

Comment les huit jeunes ont-ils été sélectionnés ?

Les jeunes ont été proposés par les médecins selon leur âge, leur condition, leur facilité à s’exprimer devant la caméra. Leur condition est variable. Ema doit avoir un implant cochléaire. Justine vit avec une trachéo depuis sa naissance. Charles-Édouard doit subir 70 traitements de chimio. Tout leur quotidien tourne autour de leur condition. À partir du moment où le projet a démarré, personne n’a viré son capot de bord. Ce n’était pas évident parce que dans les circonstances, ce n’est pas tout le monde qui aurait envie de se réveiller avec une caméra dans la face. Chaque journée a été un charme. Nous avons créé un lien de confiance avec chacun. Mon collègue Félix Trépanier a fait la plupart des portraits avec les jeunes. On leur donnait le droit d’expri-mer comment ils se sentaient. Ces jeunes ont beaucoup de résilience, mais ils ont le droit de mettre un genou à terre. Ils n’ont pas à être des battants tout le temps.

On sait qu’il y a beaucoup d’impré-vus en santé. Ça demandait à l’équipe d’être flexible, j’imagine ?

Nous avons suivi les jeunes pendant près de trois mois à Montréal et à Québec. On savait qu’on allait les suivre à un moment précis de leur parcours. Nous avons dû nous ajuster souvent. Quand on a accompagné Marceline à l’hôpital, elle devait se faire poser un cathéter. Finalement, on lui apprend qu’elle aura la transplantation d’un rein. Pour ne rien manquer, nous avons donné une GOPRO à sa mère qui a eu la générosité de la filmer, autant quand elle est à boutte que quand elle parle à son père avant de partir pour le bloc opératoire. Ça donne un côté insider. C’est vrai et juste.

Comment as-tu établi le ton de la série ?

Ça aurait été facile de peser sur le bouton larmoyant, mais ce n’était pas ce que les jeunes méritaient. On revenait juste à la vérité. Le défi était de créer des liens entre eux parce que, contrairement aux Bracelets rouges, les jeunes n’ont pas d’interaction à l’hôpital. Ils y rentrent et en ressortent avec leur masque. On les a donc conviés au camp. Puis on les a jumelés pour faire des activités. Les mères de Justine et Mila sont amies. Ema et Ann-Lise ont le même âge donc les mêmes préoccupations. Ça permettait de les voir évoluer d’une façon normale dans une situation anormale. On leur a aussi donné des iPad afin qu’ils puissent communiquer entre eux.

Le personnel soignant entretient-il un lien particulier avec les jeunes ?

Dans certains cas, ils sont suivis depuis qu’ils sont jeunes, mais tout le monde est vraiment gentil. Les médecins les accompagnent de près. On ne voulait pas trop tomber dans le médical, mais leurs explications étaient nécessaires pour bien comprendre leur condition. Ils fixent toujours des buts, sont encou-rageants, trouvent des solutions ou tentent d’avoir des réponses.

Quel objectif vous étiez-vous fixé en présentant le quotidien de ces jeunes ?

Le premier but était de démêler la fiction, vue dans Les bracelets rouges, de la réalité postpandémique alors que le système hospitalier a beaucoup changé. C’était de voir comment on vit avec la maladie au jour le jour. N’importe quel parent voudrait prendre la place de son enfant pour le laisser vivre sa jeunesse. Pour les jeunes que nous avons rencontrés il y avait la volonté d’être perçus pareils comme les autres, de ne pas être leur maladie, mais de les laisser être eux-mêmes. C’était aussi une occasion de découvrir qu’ils ne sont pas seuls. Tout le monde avait dans l’idée de faire œuvre utile.

♦ Diffusé sur Vrai