Quand une résolution porte ses fruits

Dès l’aube de ma soixantaine, en janvier 2022, j’ai pris ma retraite. J’en avais assez du 9 à 5 et de la course contre la montre à l’hôpital. Comme de toute ma vie je n’avais jamais eu le temps de faire du sport, je n’allais pas m’y mettre à mon âge. Je me suis donc laissé couler dans la douceur de mon appartement et je suis devenue une patate de sofa comme dit ma fille. À ce régime, en plus de prendre 20 livres en un an, j’ai déprimé raide, au point que mes petits-enfants ne me reconnaissaient plus.

En janvier 2023, tannée de me sentir mal dans ma peau et sur les conseils de ma fille justement, j’ai décidé de m’adonner à la marche. Avec pour résultat que j’ai perdu 5 livres et que mon humeur se maintient au beau fixe. Oh ! ça n’est pas toujours le bonheur de s’habiller pour aller marcher quand il fait -20. Mais quand j’entends mon petit-fils me dire que je suis redevenue sa mamie d’avant, ça me donne l’élan pour continuer.

De nouveau dans la vie

Le professeur et chercheur en neurosciences Shane O’Mara, aussi auteur du livre Le superpouvoir de la marche, consacre sa vie à convaincre les gens de marcher. Selon lui, marcher est fondamental, et ses bienfaits se répercutent sur la santé, l’humeur, la mémoire et la clarté d’esprit.