Sunwing pointée du doigt: une cinquantaine de valises sacrifiées pour de la nourriture

La compagnie aérienne Sunwing est encore une fois pointée du doigt par des voyageurs, qui partaient de Montréal pour se rendre à Cuba, en raison de bagages non acheminés.

Le 24 mars, Sunwing a dû sacrifier une cinquantaine de valises appartenant aux passagers en les laissant à Montréal afin d’approvisionner les hôtels de Cayo Largo en nourriture.

Plus d’une trentaine de passagers ont dû passer la semaine sans leur valise. Certains ont dû se satisfaire d’un chandail et d’une paire de culottes courtes pour toute la semaine.

Mentionnons qu’il est pratiquement impossible pour les touristes de se procurer des articles d’hygiène de base à Cayo Largo puisque la plupart des magasins sont des boutiques souvenirs et des hôtels.

Sunwing a tenté de corriger le tir en offrant une compensation financière de 400$ utilisable dans différents magasins de Cayo Largo aux voyageurs. Cependant, plusieurs des passagers ont refusé puisqu’il n’y a pas de magasins généraux dans la ville.

Christian Lachappelle, un des voyageurs, a accepté de raconter sa mésaventure à TVA Nouvelles.

«Quand on attendait au carrousel, on a demandé où étaient les valises. Un gars nous a dit qu’il n’y en avait plus. Tu te paies un voyage, j’avais besoin d’une semaine de vacances pour me reposer, et j’ai été stressé toute la semaine. (...) On ne mérite pas ça! C’est vraiment inacceptable! Ça fait au moins 20 voyages que je fais avec eux», raconte-t-il.