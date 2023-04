Théâtre documentaire: immersion dans un «Tout inclus»

Tout inclus est une immersion importante et essentielle dans le monde des résidences pour personnes âgées. Pour écrire cette création, François Grisé a vécu durant 30 jours dans un établissement de ce genre à Val-d’Or.

À l’affiche jusqu’au 8 avril à La Bordée, Tout inclus est un théâtre documentaire qui expose un monde inévitable.

Le comédien, dramaturge et artiste multidisciplinaire, qui signe un premier texte, a décidé de plonger dans cet univers lorsque ses parents, Alice et Gilles, sont allés vivre dans une résidence pour personnes âgées (RPA).

Accompagné par Marie Cantin, Jean-François Gaudet et une Marie-Ginette Guay fort attachante et amusante dans le personnage de Mme Deschambault, François Grisé raconte, dans la première partie du spectacle, ses 30 journées dans ce qu’il a surnommé une polyvalente avec des « marchettes ».

Il raconte ses observations, ses interactions avec les résidents, ce qui les a amenés à aller vivre en résidence, les menus redondants et les frustrations qu’il a éprouvées. Habité par ce qu’il a vécu, il se demande comment nous en sommes arrivés là.

Du théâtre intelligent

En deuxième partie, François Grisé va à la rencontre de plusieurs intervenants pour comprendre ce qui a mené à la création de ces résidences et pour réfléchir à ce qui pourrait être amélioré.

Il raconte les étapes de création de sa pièce, ses moments avec ses parents malades, la pandémie qui a interféré dans son projet et la mise en place d’un forum citoyen sur comment habiter notre vieillesse.

Le sujet, de prime abord, peut sembler lourd, aride et sombre, mais il est parsemé d’humour.

Avec une durée de trois heures, incluant un entracte, Tout inclus est un bon contrat. Il aurait été possible de resserrer cette création sans qu’elle ne perde de sa pertinence.

Mis en scène par Alexandre Fecteau, Tout inclus est une création essentielle qui pose un constat et s’interroge sur un modèle qui touchera toutes les générations. Il est possible, selon lui, de déplacer les montagnes en le faisant ensemble et maintenant. Du théâtre intelligent.