Un hommage émouvant pour le 1000e match de Kristopher Letang

Les Penguins de Pittsburgh ont fait les choses en grand pour célébrer le 1000e match de Kristopher Letang dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche, face aux Flyers de Philadelphie.

C’est notamment le fils du défenseur, Alex Letang, qui a nommé les joueurs des «Pens» qui composaient la formation partante de l’équipe pour ce duel. Le jeune homme était d’ailleurs avec son paternel sur la surface glacée, ce qui a donné un très beau moment père-fils.

Quelques instants plus tard, l’épouse et la fille du patineur les ont rejoints sur la patinoire. Une vidéo hommage a été présentée sur l’écran géant et les partisans ont réservé une ovation à Letang.

Le natif de Montréal connait une brillante carrière dans la LNH, mais a vécu aussi énormément d’adversités. Son cœur lui a d’ailleurs encore joué une bonne frousse le 28 novembre dernier avec le diagnostic d’un autre AVC. À 35 ans, Letang en était déjà à un deuxième accident vasculaire cérébrale. S’il avait manqué un peu plus de deux mois en 2014, le défenseur a retrouvé sa place avec les Penguins moins de deux semaines après cet autre incident inquiétant, manquant seulement cinq rencontres. Il a également vécu le deuil de son père, Claude Fouquet, décédé le 31 décembre dernier.

En carrière, Letang a touché la cible 154 fois et fourni 532 mentions d’aide pour 686 points.

De bons mots de la part de Mario Lemieux

Quelques heures avant le duel contre les Flyers, l’un des copropriétaires des Penguins, soit le célèbre Mario Lemieux, a rendu un vibrant hommage au défenseur québécois.

«C’est difficile à croire que tu célèbres ton 1000e match dans la LNH. Tu es le meilleur défenseur de l’histoire des Penguins et l’un des meilleurs de l’histoire de la LNH. Ta force de caractère, ta détermination et ta résilience sont les clés de tes succès. Ce fut un plaisir de regarder chacun de tes 1000 matchs, spécialement les trois conquêtes de la coupe Stanley. Je te souhaite beaucoup d’autres matchs, mon ami. Merci pour les souvenirs», a-t-il écrit sur Twitter.

Dans la vidéo présentée avant le match, Sidney Crosby et Evgeni Malgin ont également eu de beaux mots pour leur coéquipier. Les deux attaquants vedettes des Penguins ont aussi remis à Letang le fameux bâton d’argent que l’on donne aux joueurs qui atteignent la prestigieuse marque de 1000 matchs joués dans la LNH.