Une femme menottée violée et battue à répétition dans un autobus à New York

À New York, un homme est accusé d’avoir enlevé, battu et violé une femme dans un autobus après lui avoir passé les menottes aux poignets et les manilles aux jambes, selon les policiers.

Isaac Alexander, 30 ans, aurait forcé la victime à entrer dans sa maison mobile lundi dernier, avant de l’agresser. Il fait maintenant face à des accusations d’enlèvement, de séquestration, d’agression sexuelle, d’agression armée et possession illégale d’une arme.

Selon les documents de la cour, obtenus par FOX 5 New York, le suspect se serait assuré de ligoter les bras et les mains de la victime, en plus de lui couvrir la bouche pour l’empêcher de crier, en l’agressant.

La femme a réussi à s’échapper après neuf heures de supplice, pour marcher vers un poste de police à quelques coins de rue de l’endroit d’où était située la maison mobile.

L’homme de 30 ans a pour sa part comparu en cour mercredi.

Les autorités policières de New York ont également retrouvé des «objets suspicieux» en la possession du suspect, notamment des produits chimiques et une bombe artisanale.

La police fait toujours enquête sur la situation.