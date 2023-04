À 92 ans, Clint Eastwood prépare le dernier film de sa carrière

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Clint Eastwood. À 92 ans, le légendaire acteur et cinéaste américain aurait l’intention de tourner un autre long métrage qui pourrait être le dernier de sa carrière.

Selon le média spécialisé américain Discussing Film, Eastwood plancherait en effet sur un nouveau scénario de film – intitulé provisoirement Juror #2 – qui s’articulerait autour d’un homme désigné pour être membre du jury pendant un procès pour meurtre. Le personnage se retrouvera devant un dilemme cornélien après avoir découvert qu’il pourrait lui-même être impliqué dans le meurtre.

Aucune date de tournage n’a encore été annoncée et on ignore qui jouera dans le film. Il s’agirait du 40e long métrage de Eastwood à titre de réalisateur.

Très prolifique, Clint Eastwood a toujours eu la réputation de tourner ses films rapidement. Entre 2000 et 2014, il a réalisé pratiquement un long métrage par année, dont Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino et La Mule. Son plus récent film, Cry Macho, a pris l’affiche en 2021.

Clint Eastwood célébrera son 93e anniversaire de naissance le 31 mai prochain.