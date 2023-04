À 93 ans, il court le marathon et vise les Jeux olympiques

Un coureur français de 93 ans n’a pas du tout l’intention de voir l’âge ruiner ses grands projets sportifs, d'autant plus que, dimanche, il a achevé le marathon de Paris, et souhaite être à nouveau de la partie l’an prochain, cette fois aux Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale française.

Charly Bancarel a réalisé un tour de force en terminant la compétition de 42,195 kilomètres en 7 h 22 min. Le doyen de l’épreuve se trouvait parmi les 52 000 concurrents et même s’il possède passablement d’expérience en termes de compétitions disputées à un âge avancé, il ressentait un peu de nervosité au moment d’amorcer son éreintante journée de travail.

«C’est un peu stressant, quand on se sent sur la ligne de départ. Et après, hop, on est parti comme les oiseaux, a-t-il mentionné à la chaîne France 3. C’est magnifique. J’ai les larmes aux yeux. Il y a tous ceux qui m’encouragent, qui m’applaudissent. C’est super. [...] Je récupère très vite. J’ai bien géré la course. J’ai bien couru, régulièrement, et je suis arrivé à mes fins.»

Ainsi, Bancarel sait se préparer adéquatement, lui qui a couru son premier marathon à 70 ans. S’il ne se trouve pas sur les monts du département du Cantal, il s’entraîne à l’intérieur d’une pièce conçue pour ses besoins spécifiques. La veille de l’événement parisien, le réseau de télévision l’a suivi en train de courir pour aller recueillir son dossard de compétiteur.

«J’ai la volonté pour le faire, j’ai la santé. Je fais attention à ma santé, du point de vue nourriture, du point de vue soins», a-t-il précisé.

Ce n’est pas fini

Toutefois, cela suffira-t-il à lui permettre de prendre part au marathon olympique? Il continue de croire en son rêve.

«Les Jeux, c’est mon prochain objectif. Il y a 3-4 ans, j’ai appris que les Jeux olympiques auraient lieu en France. Comme j’avais des notions de course, je me suis dit pourquoi ne pas m’inscrire. Je pense que j’y arriverai parce que des personnes m’ont dit officieusement que je serai inscrit, mais après, on le fera officiellement», a-t-il expliqué.