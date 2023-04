Blessée par balles par un enfant de 6 ans: une enseignante poursuit l’école pour 40 M$

Une enseignante américaine qui s’était fait tirer dessus par un garçon de 6 ans poursuit son école pour 40 millions $, alléguant que l’institution a ignoré les signes émanant du comportement de l’enfant et les nombreux avertissements du personnel et des autres élèves.

Selon la poursuite, le petit garçon présentait un comportement troublant et «avait des antécédents de violence imprévisible», a rapporté NBC News.

L’éducatrice Abigail Zwerner, âgée de 25 ans, a également affirmé que l’administration de l’école avait choisi de «manquer à son devoir supposé» de la protéger, «malgré plusieurs rapports selon lesquels une arme à feu se trouvait sur la propriété de l'école et probablement dans les mains d'un individu violent».

Les avocats de Zwerner ont déclaré lundi à l’émission «TODAY» que les dirigeants de l’école avaient connaissance d’au moins trois avertissements rapportant que l’enfant portait une arme.

De nouveaux détails concernant l’élève ont également été révélés, comme le fait qu’il avait tenté d’étrangler son enseignante au jardin d’enfants en 2021-2022. La même année, il avait soulevé la robe d’une de ses camarades qui était tombée au sol, avant de la toucher de manière inappropriée, toujours selon la poursuite.

Il avait été retiré de l’école ensuite, puis transféré dans une autre école, avant d’arriver dans la classe de Zwerner. Il y avait hérité d’un emploi du temps modifié après avoir «poursuivi des élèves dans la cour de récréation avec une ceinture afin de les fouetter, et insulté le personnel et les professeurs». Il était également requis qu’au moins un des parents soit présent avec lui à l’école tous les jours à cause «de ses tendances à la violence».

Le 4 janvier, deux jours avant le drame, le petit garçon avait été suspendu pour avoir lancé le téléphone de l’enseignante à terre.

Le 6 janvier 2023, l’élève a finalement tiré sur son enseignante, Abigail Zwerner, avec un pistolet 9 mm alors qu’elle était assise à une table de lecture avec sa classe de première année. Cette journée-là, sa mère n’était pas présente et l’école n’aurait pas assigné d’adulte aux côtés de l’enfant.