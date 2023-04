C’est souffrant de vieillir mais ça a aussi certains avantages

Mon parcours ressemble à celui de la femme qui décrivait les souffrances de sa vieillesse dans votre Courrier de ce matin. Je me suis reconnue dans la description qu’elle fait des différentes étapes de son existence, et ça m’a donné envie de vous donner ma version personnelle du vieillissement. J’ai été aimée de plusieurs hommes qui se sont avérés autres que dans mes rêves. Sans doute étais-je aussi autre que dans les leurs.

J’ai mis un terme à certaines unions que je jugeais néfastes pour moi, car me maintenir dans un état de poursuite de MON bonheur a toujours été une priorité. Tous les humains sont condamnés au bonheur à tout prix. C’est la raison pour laquelle on va le chercher jusqu’à notre mort, puisque c’est ça la VIE !

J’ai vu disparaître des membres de ma famille, des connaissances et aussi des idoles. Mais on ne peut rien à ça, ce n’est pas de notre ressort. Moi cependant je suis encore là et j’en suis fort aise. Oui mon corps se détériore et ma mémoire n’est plus aussi rapide qu’avant. J’oublie souvent les mots, les noms et les faits, mais ça ne m’empêche pas de savourer chaque journée qui passe, malgré une santé physique et mentale en dégénérescence.

J’ai vécu mon temps actif (travail, famille) en poursuivant mes objectifs. J’en ai atteint certains et d’autres pas. Chaque avancée fut une petite victoire et cette période m’a apporté beaucoup de joies que je savoure encore aujourd’hui. Désormais les combats sont plus difficiles. Par manque d’énergie je l’admets. Ce qui ne m’empêche pas de savourer chaque journée qui m’est donnée en y trouvant des parcelles de joie.

Quant au jugement que les autres porteront sur ma vie après ma mort, libre à eux. Je n’ai rien à voir là-dedans. Je considère que ma vie a été vécue à ma mesure et à ma manière. Une vie n’est ni un succès ni un échec, c’est juste LA VIE ! Je comparerais le parcours humain à un labyrinthe dont la vieillesse constitue la partie finale avec la mort comme issue.

Une autre vieille de 85 ans

J’adore recevoir des récits de vie comme le vôtre. Ça nous permet de nous comparer en même temps que de nous réjouir du chemin accompli, chacun à notre façon. La vieillesse a cela de bon qu’elle nous offre l’opportunité de relativiser les choses, puisqu’on n’est plus ni dans l’action ni dans la compétition, mais plutôt dans l’étape de savourer nos accomplissements.