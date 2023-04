Chantiers routiers à Sainte-Foy: il faut s’attendre à voir plus de circulation dans les quartiers

Avec les nombreux chantiers à venir dans le secteur Sainte-Foy, les citoyens ont plusieurs questions et préoccupations sur ce qui les attend cet été et la Ville de Québec convient qu’on pourrait voir une augmentation du trafic de transit dans les quartiers adjacents.

Les citoyens de l’ouest de la ville vivront en effet une année chargée en termes de travaux routiers. Lundi, les résidents étaient invités à une séance virtuelle d’information sur l’ensemble de ces projets ainsi que les impacts qu’ils auront sur la circulation. Quelque 550 personnes ont assisté à la rencontre présentée par Zoom.

La Ville de Québec et le ministère des Transports mènent en parallèle les chantiers majeurs dans le secteur de la tête des ponts. Le MTQ a lancé son grand projet de réaménagement des échangeurs, qui durera tout l’été et débutera avec la 175 à la sortie du pont de Québec, l’avenue des Hôtels, et le secteur Laurier. Sur cette même artère, la Ville de Québec lance de son côté les travaux préparatoires à la venue du tramway, en plus de réaménager l’avenue Lavigerie.

La question des entraves routières et de leurs impacts a été souvent abordée par les citoyens. Plusieurs se sont inquiétés de la circulation de transit causée par des automobilistes en quête de détours ou de raccourcis.

Circulation de transit

«Prévoit-on des mesures pour éviter que le trafic se déplace sur l'avenue Lavigerie au sud de l'avenue des Hôtels? Cette portion étant uniquement résidentielle», a demandé une résidente.

Le directeur du Service des Transports, Marc des Rivières, a expliqué que cela est ardu à contrôler sur une rue qui permet de joindre des artères majeures comme Saint-Louis, Laurier et Hochelaga. «C’est très difficile de mettre en place des mesures qui vont décourager la circulation. On ne peut pas mettre une douane et vérifier le permis pour savoir si les gens demeurent dans le secteur. Alors oui, on doit s’attendre à une augmentation de la circulation sur Lavigerie.»

À une autre personne qui demandait quelles mesures seront prises pour atténuer les déviations de trafic involontaire dans les petites rues adjacentes aux chantiers, M. des Rivières a répondu que la Ville «va travailler beaucoup à faire de l’information en amont. Si on se rend compte que dans une rue, on a un accroissement du débit plus élevé, on verra s’il n’y a pas une intervention à faire pour éliminer cette problématique».

Arbres

La question de la coupe d’arbres a été abordée. La Ville a indiqué que plusieurs arbres le long de Lavigerie allaient devoir être sacrifiés. Mais elle a réitéré sa promesse de remplacer chacun d’eux par 20 autres arbres.

L’avenue Lavigerie sera complètement refaite. Entre avril et juillet 2023, on y élargira les trottoirs, on plantera des arbres, un lien cyclable sera aménagé, et deux voies automobiles seront ajoutées.

Sur Laurier, cette année, on fera des travaux de déplacement et de construction de conduites d’aqueduc et d’égout, et on élargira le boulevard. Les travaux se dérouleront d’avril à octobre.

Vibrations

Pour ces travaux, de la démolition devra se faire dans le roc, ont indiqué les intervenants. Certains citoyens se sont inquiétés des dommages possibles sur les bâtiments.

Benoit Marmen, chargé de projet à la Ville, a tenu à rassurer les résidents : « les impacts sont minimes et on fait une vérification de tous les bâtiments avant de débuter les travaux», a-t-il indiqué, ajoutant que le dynamitage est interdit. «Il n’y aura pas d’impact au niveau des bâtiments. Oui, il y aura une vibration, mais elle sera minime.» La Ville et le MTQ feront des suivis sur le bruit, les vibrations et la poussière et promettent des mesures de mitigation.

À un citoyen visiblement excédé des trois années de travaux qu’il vient de subir dans ce secteur et qui s’attend à vivre encore des années «d’enfer», les responsables de la Ville ont indiqué qu’«on prévoit environ cinq années de travaux». «Les équipes de la Ville et du Ministère travaillent très étroitement afin de coordonner le tout afin de limiter les perturbations.»