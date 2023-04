Coupable de voies de fait sur un bambin dans une garderie privée

Une mère lance un message aux parents, soit celui de faire preuve de prudence en choisissant leur garderie après qu’une gardienne sans permis a reconnu s’être livrée à des voies de fait contre son petit garçon de 4 ans, à Acton Vale.

«Il y a tellement un manque de garderies que j’ai pris ce qu’il y avait. Après les faits, je me suis sentie coupable et impuissante envers mon fils», laisse tomber la mère de la victime, qui a requis l’anonymat pour préserver celle de son enfant.

Valérie Dufort a récemment plaidé coupable de voies de fait contre un enfant «dans sa garderie privée», en mars 2022. La mère monoparentale de 38 ans a écopé de deux ans de probation et de certaines conditions, dont celle de ne pas exploiter un service de garde.

Ecchymoses

Pendant le bain, elle a saisi le petit de 4 ans au niveau de la mâchoire alors qu’il venait de la mordre au doigt, a relaté la procureure de la Couronne Me Claudie Gilbert, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Photo courtoisie

Le soir même, la mère a remarqué des ecchymoses sur le visage de son enfant. Elle a alors envoyé un texto à la gardienne, qui s’est confondue en excuses.

«Je te l’avais dit que j’avais mal réagi, je m’en excuse grandement. Je n’en veux pas à personne sauf à moi-même. [...] C’est une réaction mal placée face au fait qu’il m’a mordue très fortement», a écrit Dufort dans un texto lu au tribunal.

L’enfant, qui a un diagnostic probable d’autisme, fréquentait cette garderie privée depuis environ deux mois, à Acton Vale, en Montérégie. Sa mère avait d’ailleurs remarqué des changements dans son comportement depuis quelque temps. «Il pleurait avant de se rendre à la garderie, il ne voulait pas y aller», a expliqué Me Gilbert.

Plaintes contre ce milieu de garde

Le ministère de la Famille n’a jamais délivré de permis de garderie pour Valérie Dufort, a fait savoir la porte-parole Esther Chouinard. Le ministère a d’ailleurs reçu deux plaintes, en avril 2022, pour un service de garde potentiellement illégal dans sa résidence.

Lors d’une inspection quelques jours plus tard, «la personne responsable des lieux a déclaré qu’elle avait fermé son service de garde» environ deux semaines avant, explique le ministère.

La mère de l’enfant, qui a trouvé la garderie grâce à une annonce sur les réseaux sociaux, assure pourtant avoir signé un contrat qui lui paraissait légitime.

«Il y avait les coûts, l’horaire, même le logo du ministère avec le drapeau du Québec. J’ai déjà signé ce genre de contrat dans une autre garderie privée avant et ça ressemblait exactement au même», dit-elle, encore sous le choc.

Depuis le début, la mère voyait des drapeaux rouges sur le milieu de garde, mais elle s’est sentie «prise au pied du mur».

«Je travaillais et j’allais retourner au cégep. Ça faisait longtemps que je repoussais ce projet important à cause du manque de garderies. Je me suis sentie vraiment comme une mère indigne de l’avoir laissé aller là et de ne pas avoir vu les signes», confie-t-elle en invitant les parents à bien vérifier un milieu de garde avant d’y envoyer son enfant.

Photo courtoisie

Comment vérifier qu’une garderie est reconnue?

Il n’existe aucun registre public des personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial.

Les parents peuvent vérifier avec certitude que le service de garde est reconnu en s’adressant au bureau coordonnateur (BC) de leur territoire. Il est possible de trouver les BC en consultant le localisateur de services de garde en ligne.

Des personnes non reconnues par un BC peuvent également offrir des services de garde légitimes en respectant toutes les conditions de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, selon le ministère de la Famille.