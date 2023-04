Création d’une plateforme de cryptomonnaie réglementée au Canada

Trois entreprises canadiennes de cryptomonnaie ont annoncé lundi qu’elles s’associaient pour créer « la plus importante et la seule plateforme entièrement réglementée » au Canada à un moment où plusieurs régulateurs tentent de compenser l’absence de législation pour encadrer cette industrie.

L’annonce intervient quelques mois après la chute du géant du secteur FTX, dont le fondateur fait face à diverses accusations, notamment de corruption et de fraude, qui a secoué le monde des cryptomonnaies.

Une fois réunies, les entreprises WonderFi, Coinsquare et CoinSmart disposeront de plus de 600 millions de dollars canadiens (410 millions d’euros) d’actifs en dépôt ainsi que d’une base de plus d’1,65 million de Canadiens, indique un communiqué de presse commun.

« Cette combinaison permettra de créer une plateforme sûre, sécurisée, évolutive et réglementée, capable de concurrencer les sites d’échanges non réglementés qui opèrent encore au Canada », a déclaré Martin Piszel, PDG de Coinsquare.

La nouvelle plateforme pourra notamment compter sur la réputation de Coinsquare qui est devenue en octobre la première plateforme canadienne à être enregistrée auprès de l’organisme de régulation national.

« Pendant des années, exploiter une plateforme de cryptomonnaies agréée vous plaçait en position d’infériorité, car les concurrents qui fournissaient des services sans payer les frais de mise en conformité étaient bien plus rentables », a souligné Kevin O’Leary, investisseur chez WonderFi et personnalité du petit écran connu pour sa participation dans une émission de téléréalité américaine (Shark Tank).

« Cette époque est révolue », a-t-il ajouté en précisant que les investisseurs sont « à la recherche d’opportunités d’investissement qui fonctionnent en harmonie avec leurs régulateurs ».

Ces derniers mois, les régulateurs américains ont mené une offensive contre les pratiques des acteurs du milieu des cryptomonnaies.

La semaine dernière, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance, a ainsi été assignée en justice par le régulateur américain des produits financiers dérivés, plongeant le secteur dans le rouge.

De son côté, la principale plateforme d’échanges américaine, Coinbase, a révélé que le gendarme des marchés américains (SEC) lui avait signifié qu’elle allait prochainement la poursuivre pour violation de la règlementation sur les valeurs mobilières.