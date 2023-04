Des investissements records pour les projets routiers en Chaudière-Appalaches... mais rien pour le 3e lien

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi des investissements routiers record de 581 M$, sur deux ans, pour la région de la Chaudière-Appalaches. Mais aucune somme spécifique n’est consacrée au troisième lien dans ces montants.

C’est ce que le ministre et député de Lévis, Bernard Drainville, a fait savoir, lundi matin, en point de presse, à Lévis.

«Le 3e lien, c’est un projet important pour la région. Nous avons la ferme intention de le réaliser et une mise à jour sera faite très prochainement par la ministre des Transports», a répondu M. Drainville d’emblée en précisant aux journalistes qu’il ne dérogera pas de sa réponse «plate».

L’an dernier, le communiqué du ministère des Transports qui annonçait ces mêmes investissements routiers précisait que les travaux d’élargissement de l’autoroute 20 constituaient «des travaux préparatoires en vue de l’implantation du tunnel» entre Québec et Lévis. Or, cette mention a disparu cette année. Faut-il y avoir un quelconque signal?

«Vous pouvez ajouter la phrase qui apparaissait la dernière fois, a suggéré M. Drainville aux journalistes. Ça reste des travaux qui vont effectivement nous aider à accroître la fluidité de la circulation à l’approche du troisième lien.»

Lehouillier rassuré

Impatient de connaître les détails de la prochaine mise à jour au sujet du troisième lien, Gilles Lehouillier s’est tout de même dit «rassuré [par] la volonté gouvernementale ferme [qui] est là». Selon le maire de Lévis, «nul doute qu’on s’en va vers une aire nouvelle».

M. Lehouillier a d’ailleurs émis le souhait que la prochaine annonce, qui tiendra compte de nouvelles données d’achalandage, se fasse d’ici la fin du mois d’avril.

La semaine dernière, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a promis qu’elle aura lieu «avant l’été».

Gros investissements

Lundi matin, un investissement total de 581 M$, pour les deux prochaines années, a été annoncé dans les réseaux de transport routier, ferroviaire et aéroportuaire de la région de la Chaudière-Appalaches. Quelque 128 projets sont au menu.

Les principaux sont: l’élargissement de l’autoroute 20, entre le pont Pierre-Laporte et la route du Président-Kennedy; le remplacement du joint du tablier du pont Risi et l’asphaltage de l’autoroute 73, dans les deux directions, à Lévis; l’asphaltage de la route 204, de l’intersection avec la route 173 jusqu’au carrefour giratoire à Saint-Georges; ainsi que la réfection et le maintien d’actifs du chemin de fer Québec Central et le prolongement du réseau exploité, à l’ouest de Vallée-Jonction.