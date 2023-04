Des timbres pour augmenter la libido des femmes ménopausées

Un tout premier timbre de testostérone qui permettrait d’améliorer «significativement» la vie des femmes ménopausées en leur permettant de regagner leur libido est en cours d’essai clinique au Royaume-Uni.

Cet «important» développement «offrira plus de choix» aux femmes, a réagi le Dr Haitham Hamoda, responsable clinique du service de ménopause à l’hôpital King’s College et ancien président de la British Menopause Society, selon ce qu’a rapporté The Guardian lundi.

Après la ménopause, la production de testostérone chute drastiquement chez les femmes, causant plusieurs effets, dont une perte de la libido.

S’il existe des crèmes et des gels de testostérone dans certains pays, ces produits sont incommodes, étant souvent conçus pour les hommes et pouvant se transférer sur les vêtements une fois appliqués sur la peau.

Si l’essai clinique s’avère concluant, il s’agirait d’un premier timbre de testostérone, qui s’applique directement sur la peau et ne demande qu’à être changé deux fois par semaine, qui pourrait contrer certains symptômes de la ménopause.

«Cela pourrait permettre la mise en marché d’un produit nécessaire qui n’est tout simplement pas disponible [à l’heure actuelle]. Avec cette technologie qui a déjà fait ses preuves, on pourra éliminer la misère inutile de la vie quotidienne des femmes», a indiqué le professeur de l’Université de Warwick David Haddleton.

La compagnie qu’il a cofondée, Medherant, commencera les essais cliniques cet automne.