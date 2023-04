Dix ans de détention demandés pour un proxénète; la défense suggère deux ans

Le tribunal devra trancher la peine d’un proxénète de Québec accusé d’avoir amené deux adolescentes à se prostituer en 2016 après des observations sur la peine aux antipodes, la Couronne réclamant dix ans d’emprisonnement contre deux ans pour la défense.

Romuald-Andy Aman a été reconnu coupable en novembre dernier de sept chefs d’accusation, soit deux de proxénétisme à l’égard d’une mineure, deux d’avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels par des mineures et deux autres de publicité de services sexuels, en plus d’un autre chef lié aux drogues.

Les faits sont survenus en juin 2016, quand Romuald-Andy Aman et un complice ont organisé la prostitution de deux jeunes filles en fugue. Les deux adolescentes avaient 17 ans au moment des faits et se sont retrouvées à faire plusieurs clients par soir, sur une période de dix jours.

Le complice dans cette affaire, Emmanuel Ushind Kanane, a eu le temps de plaider coupable et de purger sa peine de cinq ans tandis que le dossier d’Aman a traîné en longueur.

Peine sévère demandée

Lundi, la procureure de la Couronne a plaidé que Romuald Aman Andy, le cerveau de cette opération de prostitution, méritait une peine sévère.

En se basant sur la récente jurisprudence de la Cour Suprême en matière de crimes sexuels, Me Valérie Lahaie a estimé que six ans de détention par victime seraient appropriés, mais a toutefois admis que l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé pouvait militer en faveur d’une peine globale de dix ans.

«L’arrêt Friesen de la Cour Suprême nous enseigne que les peines de dix ans et plus ne devraient être ni inusitées ni réservées aux cas exceptionnels», a plaidé la procureure soulignant les nombreux facteurs aggravants au dossier, dont l’âge des victimes et leur vulnérabilité.

«Il a utilisé tous les stratagèmes pour emmener les filles d’une ville à l’autre, les conduire en voiture, c’était une notion de contrôle que M. Aman a développé au fil des journées», a exposé l’avocate.

Deux ans en défense

De son côté, l’avocat de la défense, Me Gabriel Michaud-Brière, a soumis à la juge Annie Trudel qu’une peine de deux ans serait appropriée dans les circonstances. La peine minimale pour l’infraction de proxénétisme sur des mineurs est de cinq ans de détention, mais l’avocat estime celle-ci inconstitutionnelle dans le cas Aman, en se basant notamment sur deux décisions en semblable matière de la cour d’appel de l’Ontario.

L’avocat base également ses observations sur le statut de l’accusé, qui pourrait se voir révoquer sa résidence permanente.

«Une accusation de ce type-là, c’est de la grande criminalité et vous connaissez les conséquences, il va être interdit de territoire et tout ce qui vient avec. C’est pour ça que je dis que les conséquences indirectes de la peine, on doit en tenir compte», a précisé Me Michaud-Brière.

La juge Annie Trudel a pris la décision en délibéré et rendra la peine le 1er juin prochain. Romuald Aman Andy est toujours détenu durant les procédures.