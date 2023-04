Écoles vétustes: le chef du PLQ se trompe d’année

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres: notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a déploré à l’Assemblée nationale mardi qu’en «2019, 48,3% des écoles étaient jugées en mauvais ou en très mauvais état. [...] C’est passé de 48,3%, dans les faits, à 61% aujourd’hui, l’état de vétusté de nos écoles.»

LES FAITS

Le chef libéral se trompe d’année. En 2019, 54% des écoles étaient jugées en mauvais ou très mauvais état, selon ce qu’on peut constater au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029. Cette statistique a également été citée dans un rapport de la vérificatrice générale pour l’année 2019.

D’où proviennent donc les 48,3% cités par M. Tanguay? D’un tableau présenté au PQI 2018-2028, en dessous duquel il est indiqué que les données datent... de janvier 2018.

L’attaché de presse de M. Tanguay a expliqué qu’en «disant 2019, il faisait référence aux données disponibles dans notre dernier PQI alors que nous étions au gouvernement donc celui de 2018-2019. L’objectif était de tracer le portrait de l’augmentation de la vétusté des écoles depuis l’arrivée de la CAQ.»

M. Tanguay s’est depuis repris en indiquant mercredi lors de la période des questions que «C'est passé [la vétusté des écoles] depuis cinq ans, de 48% à 61%.»

Taux d’écoles vétustes par année