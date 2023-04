Une enquête déclenchée après que des fans ont envahi la piste avant la fin du Grand Prix d’Australie

Le Grand Prix d’Australie s’est terminé dans le chaos dimanche. Pas seulement en raison des accidents et des drapeaux rouges, mais aussi parce que les spectateurs ont envahi la piste.

Comme l’écrivait notre confrère Louis Butcher, on n’avait pas vu ça depuis le Grand Prix du Canada en 1995 et ça ne devait jamais se reproduire.

Les spectateurs se sont rués sur la piste avant même la fin de la course et certains pilotes se sont immobilisés tout de suite après avoir franchi la ligne d’arrivée sans pouvoir faire leur tour d’honneur.

Le responsable du Grand Prix d’Australie, Andrew Westacott, a promis d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances qui ont permis à des spectateurs de se retrouver sur la piste.

Effroyable

Les partisans se sont soustraits aux divers dispositifs de sécurité pour se retrouver sur le bitume.

«Ça aurait pu être effroyable, a déclaré Westacott à l’Agence France-Presse. Nous disposons d’un grand nombre de caméras de surveillance et d’une grande quantité d’images que nous allons examiner au cours des deux prochaines semaines. Le sport automobile est dangereux.»

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) n’a pas tardé à réagir et elle a convoqué les organisateurs afin d’avoir des explications pour ce qui est considéré comme une grande violation du code sportif.

Il appert que certains spectateurs ont pu se rendre jusqu’à la Haas de Nico Hülkenberg, qui s’est arrêté dans la sortie du second virage après avoir terminé en septième place.

La faute des spectateurs

«Les mesures de sécurité et les protocoles qui devaient être mis en place pour l’événement n’ont pas été appliqués, ce qui a créé un environnement dangereux pour les spectateurs, les pilotes et les responsables de la course», a indiqué la FIA.

Andrew Westacott a plutôt rejeté le blâme sur les spectateurs, qui étaient plus de 131 000 dimanches.

«Les spectateurs ont le droit d’entrer sur la piste une fois la course terminée et après le passage de la voiture de sécurité, mais des spectateurs ont brisé une barrière de sécurité et nous ne savons pas encore comment.»