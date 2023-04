Hémorragie de constables spéciaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les constables spéciaux sont devenus une denrée rare dans les palais de justice du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme partout dans la province.

S'ils ne réussissent pas bientôt à s'entendre avec le gouvernement du Québec sur un nouveau contrat de travail, la situation risque de se détériorer davantage, selon leur syndicat.

Le manque de constables est particulièrement préoccupant au palais de justice de Chicoutimi, où le recours aux agents de sécurité est pratiquement devenu la norme dans cet établissement.

Deux constables ont récemment choisi de quitter leur poste pour joindre les rangs de la police de Saguenay.

«Depuis 4 ans, on ne compte plus le nombre de départs tellement il y en a eu, a indiqué le président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, Franck Perales. Chez nous on appelle ça une hémorragie.»