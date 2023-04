Le Drakkar est transporté par la vague du dernier match

BAIE-COMEAU | Inspiré par sa superbe remontée dans l’affrontement de samedi, le Drakkar de Baie-Comeau revient gonflé à bloc devant ses partisans en prévision du match numéro trois de sa série de huitièmes de finale, mardi soir, face aux Wildcats de Moncton.

• À lire aussi: Remparts: rester dans le moment présent

• À lire aussi: L’Océanic garde les pieds sur terre

Battus 4 à 3 en prolongation à l’issue de l’affrontement initial, les Nord-Côtiers ont rebondi avec succès au second duel, en arrachant une victoire par le même pointage, et ce, au cours de la deuxième période de prolongation.

Objectif clair

Tirant de l’arrière 0 à 3 après la première moitié de la rencontre, les hommes de Jean-François Grégoire n’ont pas baissé les bras pour autant et sont finalement parvenus à renverser la vapeur.

« L’objectif était d’aller chercher au moins un match là-bas et, même si on a échappé le premier, les gars n’ont pas lâché. Ils ont joué dans notre identité et leur implication physique leur a permis de revenir de l’arrière », a fièrement souligné l’entraîneur-chef.

Ce triomphe important sur la route permet à la troupe baie-comoise de bénéficier de l’avantage de la patinoire dans les trois prochaines parties, qui seront présentées sur la glace du Centre Henry-Leonard.

« Tout le monde était bien content après notre victoire de samedi, mais c’est maintenant chose du passé. On ne peut pas s’arrêter là-dessus et, dès le lendemain, le focus était porté sur le prochain affrontement à la maison. »

Conscient que l’ambiance devrait être survoltée à domicile, le pilote rappelle qu’il faudra bien gérer les émotions.

« On sait que nos partisans seront bruyants, et nos joueurs devront utiliser cette énergie de la bonne façon tout en respectant bien le plan établi », a insisté le dirigeant.

La brigade défensive du Drakkar devrait de nouveau être amputée par l’absence des défenseurs Niks Fenenko et Alexis Bernier, tous deux blessés au haut du corps. Leur cas est évalué sur une base quotidienne, mais ils représentent des cas incertains pour le match de mardi.