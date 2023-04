Le fils de Daniel Brière largué par son université

Au cœur d’un scandale pour avoir lancé un fauteuil roulant dans des escaliers, le fils de l’ancien joueur et actuel directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a été expulsé de son équipe de hockey universitaire.

«Carson Brière a été retiré de l'équipe masculine de hockey sur glace de l'Université Mercyhurst. Mercyhurst ne peut pas commenter davantage à ce sujet», a déclaré l’institution dans un communiqué publié sur le compte Twitter des Lakers de Mercyhurst.

En mars, une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux où l’on peut voir Carson Brière en train de projeter un fauteuil roulant au bas d’un escalier à l’intérieur d’un bar. La chaise en question appartenait à une personne avec handicap, qui a nécessité l’aide d’amis pour se rendre à la salle de bain située au sous-sol.

Le fils de celui qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal en 2013-2014 et l’un de ses amis font face à des accusations de méfait criminel et de conduite désordonnée dans cette affaire. Plus précisément, les chefs d’inculpation ont notamment trait à «de la propriété endommagée et à un complot criminel en vue de commettre un méfait». Les deux hommes se présenteront devant un tribunal d’Erie, en Pennsylvanie, le 22 mai pour leur enquête préliminaire.

L'Université Mercyhurst avait précédemment suspendu Carson Brière. En 2022-2023, soit sa troisième saison avec les Lakers, l’attaquant de 23 ans avait amassé cinq buts et huit mentions d’aide pour 13 points en 30 matchs.

«Je suis profondément désolé de mon comportement. Il n’y a aucune excuse pour mes gestes et je ferai tout ce que peux pour racheter ce sérieux manque de jugement», avait mentionné Carson Brière dans un communiqué publié le 15 mars.

«Je fus en état de choc en voyant les actions de Carson dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Elles sont inexcusables et vont totalement à l’encontre de nos valeurs familiales misant sur le respect envers les gens. Carson est désolé et assume la pleine responsabilité de sa manière d’agir», avait pour sa part indiqué son paternel.