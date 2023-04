Hockey: le grand retour d'Alex Chiasson

Alex Chiasson n’a jamais baissé les bras. Au mois d’octobre, il restait chez lui à attendre sa prochaine chance. Après un échec au camp des Coyotes de l’Arizona, l’ailier droit a finalement paraphé un contrat d’essai professionnel avec les Griffins de Grand Rapids le 26 novembre dernier.

À Grand Rapids, Chiasson restait encore loin d’un vestiaire de la LNH. Surtout à 32 ans. Mais il ne faut pas parier contre la détermination d’un athlète fier.

Un peu plus de trois mois après l’invitation des Griffins, il a transformé cette occasion en un contrat de la LNH avec les Red Wings de Detroit. À la veille d’une visite au Centre Bell, il a maintenant participé à 14 matchs avec l’uniforme des Wings sur son dos, récoltant cinq buts et obtenant trois passes.

« À mes premiers jours à Detroit, j’ai ressenti plusieurs émotions, a dit Chiasson en entrevue au Journal à sa sortie d’un entraînement à Montréal lundi après-midi. C’était mon but en début de saison de me retrouver avec les Red Wings. Mais tu ne sais jamais si tu atteindras tes objectifs. Je veux maintenant finir la saison sur une bonne note. On ne sait pas ce qui peut survenir après. »

Une route hasardeuse

Chiasson avait des trémolos dans la voix en parlant de son parcours des derniers mois. « Je n’ai jamais eu un chemin facile quand tu regardes ma carrière. Ce n’est pas une saison vraiment différente des autres. Mais je n’avais pas de travail au mois d’octobre et de novembre. J’ai accepté un contrat de la Ligue américaine avec les Griffins, l’équipe-école des Red Wings.

« À la journée de la date limite des transactions du 3 mars, les Wings m’ont offert un contrat de la LNH pour finir la saison à Detroit. Il y a des moments où je me posais des questions. J’ai toujours travaillé fort, mais j’ai gagné en confiance en jouant dans la Ligue américaine. J’avais un rôle en supériorité numérique, mais j’avais aussi des missions différentes que je n’obtenais pas dans la LNH. J’ai joué en infériorité numérique et à trois contre trois en prolongation. »

Dans le vestiaire des Red Wings, Chiasson a immédiatement gagné le respect de ses coéquipiers.

« J’ai une tonne de respect pour un joueur comme Alex, a noté le capitaine Dylan Larkin. C’est formidable de le voir avec nous dans ce vestiaire. Il a un impact sur la glace, mais il est une très bonne personne. C’est pour ça qu’il reste dans la LNH. Il travaille fort. »

« C’est exceptionnel de le revoir dans la LNH, a renchéri l’ailier David Perron. Il a travaillé fort pour y arriver. Alex est un athlète fier et orgueilleux, il n’a pas une aussi longue carrière par hasard. Il a continué de croire en lui quand les portes se refermaient. À Detroit, il joue un rôle clé en supériorité numérique devant le filet. On avait besoin d’un gars comme lui avec les départs de Tyler Bertuzzi et Oskar Sundqvist. »

Avec McDavid et Ovechkin

Si le retour de Chiasson est une belle histoire de combativité, il doit probablement cette force de caractère à ses parents.

« Quand j’étais jeune, mes parents disaient toujours à ma sœur et moi : “quand tu commences un projet, tu le finis. Tu n’arrêtes pas à moitié.” Ça ressemble à ma carrière. »

Choix de 2e tour des Stars en 2009, Chiasson a porté le chandail de sept équipes différentes depuis ses débuts à Dallas en 2012-2013. Il a joué pour les Stars, les Sénateurs, les Flames, les Capitals, les Oilers, les Canucks et maintenant les Wings.

« Quand tu n’as pas de stabilité, ça peut devenir lourd, a-t-il répliqué avec le sourire. Mais j’ai eu la chance de jouer dans plusieurs belles villes. À la fin de ma carrière, je pourrai dire que j’ai passé trois ans avec McDavid et Draisaitl à Edmonton et que j’ai joué avec Ovechkin et gagné la coupe Stanley avec les Capitals à Washington [en 2018]. »

Une pensée pour Robidas

Chiasson, qui a remercié sa copine pour sa patience avec les nombreux déménagements lors des dernières années, a également repensé à un coéquipier de la première heure dans la LNH.

« Je me souviens de Stéphane Robidas à mes débuts avec les Stars. Je restais avec Steph à Dallas. Il me disait toujours d’en profiter puisqu’une carrière peut se dérouler rapidement. J’aurai 33 ans au mois d’octobre. Alors oui, ça va vite. Je veux juste tout donner.

« Je ne voulais pas avoir de regrets. Cette année, j’ai fait un pas de recul pour mieux remonter. Je ne dis pas souvent ça, mais je suis très fier de mon chemin cette saison. »