Le Publisac se passera de sac à Montréal

L’entreprise derrière le Publisac a trouvé une formule pour pouvoir contourner l’interdiction des encarts publicitaires ensachés décrétés par la Ville de Montréal.

TC Transcontinental a dévoilé, lundi en fin de journée, que son célèbre Publisac sera livré, d’ici peu, sous format «d’un mince cahier plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul imprimé d’un nombre de pages limité».

Ce nouveau cahier ne sera pas emballé dans un sac, ce qui devrait lui permettre de se conformer à la réglementation adoptée à Montréal, qui interdira dès mai 2023 les encarts publicitaires emballés dans du plastique.

«Notre nouvelle solution pour Montréal a été conçue pour répondre aux besoins et attentes en évolution des consommateurs et des détaillants, maintenir une saine concurrence vis-à-vis des prix, et apporter des bénéfices environnementaux importants qui vont au-delà des objectifs énoncés de réduction à la source de la Ville de Montréal», a commenté Patrick Brayley, vice-président principal, Prémédia, distribution et marketing sur le lieu de vente chez TC Transcontinental.

En plus d’éliminer le recours au plastique, le nouveau format permettra de réduire de 60 % la quantité de papier utilisé.

«Aucun arbre n'est coupé pour fabriquer le papier journal, car il est fabriqué à partir de résidus des scieries. Le taux de récupération du papier journal est de 86 % et le papier récupéré est ensuite valorisé en nouveaux produits», a d’ailleurs souligné l’entreprise.

Le règlement de la Ville prévoit aussi que les citoyens devront désormais donner leur accord pour recevoir des prospectus publicitaires comme le Publisac, plutôt que de prendre le temps d’apposer un autocollant sur leur boite aux lettres pour indiquer qu’ils n’en veulent pas. Or, Transcontinental avait déjà trouvé le moyen de contourner ce règlement en faisant distribuer son Publisac par Postes Canada, qui est exemptée du règlement.